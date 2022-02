La evolución de la serie hasta el Galaxy S21. | Fuente: Samsung

Samsung presentará los Galaxy S22 este miércoles con altas expectativas en una serie que promete un digno sucesor de la serie Note.

¿Cómo ha cambiado la serie Galaxy S a través de los años?

Samsung Galaxy S (2010)

Samsung inició su reconocida línea con este dispositivo. Delgado para la época (9.9 mm), este equipo comenzó la tradición de la pantalla Super AMOLED con un panel de 4”.

El que inició todo: el Samsung Galaxy S. | Fuente: Samsung

En el terreno de las cámaras, una frontal VGA capaz de realizar videollamadas y una cámara trasera de 5MP tenían la propuesta en fotos. Curiosamente, este modelo no tenía flash.

Samsung Galaxy S2 (2011)

Mejor construcción, diseño más esbelto y una pantalla Super AMOLED Plus de 4.27” marcaron a este sucesor.

En estas épocas, el procesador de dos núcleos del dispositivo fue un punto fuerte en su marketing.

El Galaxy S2 incorpora un flash para complementar la cámara trasera de 8 MP.

El procesador de doble núcleo del Galaxy S2 fue un gran avance para la época. | Fuente: Samsung

“Puso a Samsung en el radar. Antes no era tan conocido por sus smartphones, pero la innovación que trajo: la cantidad de RAM, la pantalla que era Super AMOLED que era excelente para la época. En esa época era un gigante de verdad que puso a Samsung en el mapa del mercado premium”, cuenta el blogger Arturo Goga, quien le sacó tres o cuatro años de uso a este celular. Eso sí, empleando ROMs, o versiones personalizadas del sistema operativo.

Samsung Galaxy S3 (2012)

Los Galaxy aumentan su tamaño de nuevo con la introducción del Galaxy S3, con un diseño lleno de curvas y una pantalla de 4.8”.

En la cámara, llega la capacidad de tomar varias fotos (hasta 20 de una sola vez) con el sensor que todavía era de 8MP.

El Galaxy S3 y su icónico diseño. | Fuente: Samsung

Samsung se puso “creativo” para este Galaxy con opciones como Smart Stay, que mantenía la pantalla encendida mientras la mirabas o Direct Call, que llamaba a un contacto ni bien llevabas el teléfono a tu oreja.

Samsung Galaxy S4 (2013)

El diseño de este celular fue una versión del Galaxy S3 con menos bordes y más delgado. La pantalla siguió creciendo hasta 4.99”. Fue además la primera de la serie Galaxy en incluir Gorila Glass.

El Galaxy S4 redujo los bordes. | Fuente: Samsung

En el terreno de la cámara, encontramos una ligera mejora con un sensor trasero de 13MP.

Otra vez, Samsung incorpora funciones de software no vistas en otros celulares. Una de ellas fue Smart Pause, que pausaba videos cuando el usuario dejaba de mirar la pantalla.

Samsung Galaxy S5 (2014)

En teoría, un modelo de transición. Sin embargo, el Galaxy S5 no dejó de traer innovaciones.

HDR en los Galaxy S5. | Fuente: Samsung

Fue el primer celular Galaxy en ofrecer resistencia al agua y al polvo IP 67, aunque con un inconveniente (y frágil) protector de jebe en el puerto de carga.

También incorporó un sensor ISOCELL de 16 MP en el primer Galaxy S con soporte HDR.

Samsung Galaxy S6 (2015)

Definitivamente un nuevo Galaxy con la llegada de un modelo Edge, con pantalla de bordes curvos.

Samsung presentó un celular que se veía realmente premium, hecho de metal y vidrio. Este último material hizo posible la carga inalámbrica.

Con el S6, Samsung pasó del plástico al vidrio y metal. | Fuente: Samsung

Los selfies también tenían un “upgrade” con un lente de 5MP.

“Me gustó mucho su diseño. Era muy bonito y delgado. Introdujo el vidrio para tener carga inalámbrica, siendo el primero de la línea en incorporarlo. La cámara era muy buena, con buenos resultados en luiz baja. Si bien su procesador era rápido, calentaba mucho. Tal vez esto sumado a la batería, que no duraba mucho, hizo que no sea uno de los favoritos de la serie S, pero a mí me gusto y mucho”, reseñó Franco Melly de Perusmart.

Samsung Galaxy S7 (2016)

Un refinamiento de lo visto en la generación anterior con novedades como la resistencia al agua y al polvo IP 68.

La serie Galaxy S7 destacó por su modelo Edge. | Fuente: Samsung

Los Galaxy S7 y S7 Edge también incluyeron por primera vez un sensor de imágenes dual pixel.

Samsung Galaxy S8 (2017)

Marcó la llegada del Infinity Display con 6.2”. Este celular también se despidió el botón físico de “Home”.

Ah, sí. También marcó el inicio de Bixby.

Los Galaxy S8 marcaron un nuevo diseño. | Fuente: Samsung

Curiosamente, el Galaxy S8+ tuvo menos batería que sus antecesores. Y es comprensible: hablamos del siguiente Galaxy tras los problemas con los Galaxy Note 7.

Samsung Galaxy S9 (2018)

No solo nos trajo una cámara de apertura dual, el Galaxy S9 llegó con dos sensores en su modelo Plus.

El S9+ llegó con un doble sensor trasero. | Fuente: Samsung

También presentó AR Emoji, la respuesta a los Animojis de Apple, con avatares de Realidad Aumentada que imitan las expresiones faciales del usuario en tiempo real.

Samsung Galaxy S10 (2019)

Samsung redujo aún más los bordes con un hueco para la cámara en la pantalla.

El sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla, carga inalámbrica reversa y el soporte 5G en el S10 5G marcaron esta serie.

La serie 10, del más pequeño S10e al S10+. | Fuente: Samsung

Samsung ofreció más variedad con un infravalorado S10e, pensado en los usuarios que buscaban un teléfono compacto.

En el apartado de software, anunció One UI, una mejorada capa de personalización de Android.

Samsung Galaxy S20 (2020)

Entramos a la era Ultra de los Galaxy. El S20 Ultra llegó con una cámara de 108 megapíxeles y zoom de hasta 100X. También llegó a la serie el soporte de pantalla de alto refresco.

Y malas noticias, nos despedimos del jack de audífonos de 3.5 mm a partir de este modelo.

Los Galaxy S20 llegaron a inicios de 2020 y chocaron con el inicio de la pandemia. | Fuente: Samsung

Samsung también estrenó un más asequible Galaxy S20 FE a finales de 2020.

Samsung Galaxy S21 (2021)

Otro rediseño en la serie Galaxy, con un interesante módulo de cámaras.

El Galaxy S21 Ultra incorporó soporte para el S Pen, el que esperamos sea mejorado en los Galaxy S22.

El módulo de cámaras dominante en el Galaxy S21 Ultra. | Fuente: Samsung

El modelo FE de esta serie se demoró en medio de la escasez de semiconductores, llegando recién a inicios de este 2022.