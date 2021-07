Las quejas de obsolescencia vuelven a apuntar a Apple. | Fuente: Pixabay

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España ha advertido contra lo que considera que son acciones de obsolescencia programada realizadas por Apple en los modelos recientes de sus celulares, en las familias iPhone 12, 11, XS y 8.



Los iPhone recientes “han comenzado a experimentar ralentizaciones y mayor consumo de batería” con las últimas actualizaciones de sistema operativo, iOS 14.5, 14.5.1 y 14.6, como ha denunciado OCU en un comunicado citando a medios de comunicación.

OCU ha pedido a Apple una explicación ante lo que ha descrito como "prácticas de obsolescencia", en una carta remitida el 9 de julio con otras organizaciones de consumidores como junto a Altroconsumo, Deco Proteste, y Test-Achats.

Buscan una compensación

El objetivo de la carta es iniciar un diálogo con Apple para establecer la mejor manera de compensar a los consumidores. Sin embargo, en ausencia de una respuesta adecuada, OCU considerará otras acciones ante los tribunales nacionales competentes.

"OCU considera que el desgaste excesivamente rápido de los iPhone tras las actualizaciones impulsadas por Apple no solo es injusto para los consumidores, sino que daña el medio ambiente", ha denunciado la organización.

En mayo de 2021 se conoció que la actualización de iOS 14.5.1 no funcionaba tan bien en los nuevos iPhone 12, lo que hacía hasta a los iPhone Xr rendir mejor.

Es la segunda ocasión que se denuncian prácticas de obsolescencia en el caso de Apple, ya que se produjeron quejas similares en relación con el iPhone 6 que desencadenaron demandas colectivas en Bélgica, España, Italia y Portugal aún pendientes ante cada tribunal nacional.

En Chile, Apple acordó pagar hasta 50 dólares a cada usuario de modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE por “rendimiento deficiente”.

Con información de Europa Press