Los equipos, pese a ello, no son dañinos para la salud. | Fuente: Sony

Un nuevo estudio ha clasificado a los teléfonos Android que emiten la mayor cantidad de radiación.

De acuerdo con Bankless Times, algunos de los modelos más antiguos de Google, Sony, Motorola u OPPO son los que más radiación emiten. Su lanzamiento fue de hasta hace cinco años, por lo que su cuota en el mercado actual es mínima.

¿Cuáles son los teléfonos Android que emiten mayor cantidad de radiación?

El estudio clasifica los dispositivos en función de sus índices de absorción específicos (SAR), que miden la rapidez con la que el cuerpo absorbe la energía de radiofrecuencia.

Según el listado, el que más emite es el Motorola Edge con un índice de 1.79 vatios por kilo. El listado prosigue con el Axon 11 5G de ZTE y OnePlus 6T.

Los teléfonos que siguen son el Xperia XA2 Plus, el Pixel 3XL, el Pixel 4a, el Oppo Reno5 5G, el Xperia XZ1 Compat, el Pixel 3 y el One Plus 6.

El listado según Bankless Times con el índice SAR. | Fuente: Bankless Times

Lo que hay que señalar es que, a excepción del Edge, los demás equipos están debajo del máximo señalado por la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos, el cual limita al máximo del SAR a 1.6 vatios por kilo.

Es más, aún con el equipo de Moto superando este promedio, "no hay evidencia científica consistente o creíble de problemas de salud causados ​​por la exposición a la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos celulares", según la FCC.

