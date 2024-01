Apple empezó a pagar a afectados por el “batterygate”

Apple ha empezado a pagar la compensación a usuarios por el escándalo de “batterygate”, luego de admitir que reducía el rendimiento de los iPhone en 2017 sin notificar a los usuarios, esto con la excusa de brindarles “la mejor experiencia”.

Apple admitió que redujo el rendimiento de algunos iPhone con actualizaciones con la excusa de alargar la vida de la batería de modelos antiguos.

Esta práctica fue combatida con la una demanda colectiva, en la que aceptó pagar más de 300 millones de dólares en 2020.

¿Cuánto está pagado Apple?

Los usuarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE de los Estados Unidos que presentaron su reclamo hasta el 6 de octubre de 2020 han empezado a recibir los pagos por parte de Apple.

Michael Bukhardt publicó en X (antes Twitter) que recibió compensaciones por parte de Apple que ascendieron a 92.17 dólares por cada teléfono afectado.

A pesar de que aceptó el cuantioso pago, Apple negó cualquier práctica en contra del usuario, asegurando de que se trataba de una medida para evitar una litigación costosa y onerosa.