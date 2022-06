Steve Jobs presentando el primer iPhone. | Fuente: APPLE

El inventor del autocorrector del iPhone, Ken Kocienda, ha desvelado por qué el primer modelo de iPhone, lanzado en 2007, no integraba tres funciones esenciales para textos, como son copiar, cortar y pegar.

Este ingeniero, que antes de llegar al equipo de desarrollo del primer iPhone formó parte del equipo que creó el navegador web Safari, ha compartido a través de Twitter algunas anécdotas relacionadas con el desarrollo de algunas funciones de este dispositivo.

Una anécdota para la historia

Una de las más curiosas, que también forman parte de su libro 'Creative Selection: Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jones', tiene que ver con el hecho de que este primer móvil no contaba con tres funciones básicas para la creación y edición de texto.

Estas son copiar, cortar y pegar, herramientas que actualmente forman parte de todos los dispositivos, independiente de su marca, y que los usuarios utilizan en servicios de mensajería y otras plataformas de escritura de textos.

Kocienda, que se encargó de desarrollar el teclado del dispositivo, ha reconocido que no tuvo "tiempo" para poder hacerlo bien y completar estas funciones correctamente.

"Tenía demasiado trabajo con el teclado, la autocorrección y el sistema del texto para poder trabajar en eso. El equipo de diseño tampoco tenía tiempo, así que dejamos la función para la versión 1.0", ha comentado el desarrollador a través de Twitter.

Por otro lado, el ingeniero ha aprovechado para aclarar que, finalmente, trabajó con el equipo de diseño para poner en marcha las opciones de cortar, copiar y pegar mediante un sistema de zoom que permitía colocar en la posición precisa este texto previamente cortado o copiado.

"La lupa de aumento de texto fue idea mía. El objetivo era tener su dedo justo en el lugar donde debería ir el punto de inserción [del texto], que, al mismo tiempo, permitía ver dónde estaba posicionado", ha añadido.

De ese modo, al levantar el dedo de la pantalla después de pulsar temporalmente en el panel, se podía mover el cursor entre los caracteres e insertar texto en un espacio concreto. "Dada la forma en que funcionaba es multitáctil, esto no lo podía soportar el sensor. Generalmente no tenía importancia, pero para la edición de texto sí era necesario", ha comentado Kocienda en este hilo de Twitter.

Kocienda ha recordado que este primer sistema de texto editable en el iPhone estaba respaldado inicialmente por WebKit y que no fue hasta 2003 cuando pudo agregar esta funcionalidad de edición de texto.

"También tuve la idea de hacer coincidir el tipo de teclado con cada campo de texto; por ejemplo, tocar un campo de número de teléfono mostraría un teclado numérico. Llamé a estas funcionalidades 'características de entrada de texto'", entre las que se encontrarían el bloqueo del modo en letras mayúsculas o el botón de retorno, ha concluido este desarrollador.

Conviene recordar que, a pesar de que se esperaban para la versión de iPhone OS 2, las opciones copiar/cortar/pegar, no fue hasta 2009 cuando se anunció la llegada de esta funcionalidad para editar texto, con iPhone OS 3. (Europa Press)

