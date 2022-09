El repuesto de batería de iPhone 14 será un 43% más caro que la del modelo anterior de la marca. | Fuente: Apple

iPhone 14, nueva versión de los dispositivos móviles de Apple, finalmente fue lanzado al mercado el pasado 16 de septiembre y los usuarios habituales de la compañía ya empezaron a adquirir sus equipos. Ahora que el celular está disponible, se ha revelado que comprarle un repuesto de batería es más caro en comparación con modelos anteriores pese a que son muy parecidos.

Tal como reportó el portal 9to5Mac, el estimador de precios integrado en la plataforma de soporte para dispositivos Apple señala que sustituir la batería de un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max costará US$99, un incremento de US$30 comparado con los modelos de la línea iPhone 13 dejando fuera al iPhone SE que cuesta unos US$49.

De este modo, Apple deja en claro que la batería de los celulares iPhone 14 será un 43% más cara que la de sus versiones anteriores pese a que -según reportes técnicos de Chemtrec- tiene capacidades muy similares. No obstante, los de Cupertino afirman que iPhone 14 tiene la “batería de mayor duración de la compañía”.

Un aumento de precios con iPhone 14

La fortaleza del dólar provocó que el precio para comprar un repuesto de batería de iPhone 14 se incremente aún más en otros territorios. Por ejemplo, en Reino Unido, sustituir una batería de este nuevo equipo móvil ha subido de 69 a 105 libras esterlinas. Si bien la longevidad de este componente suele durar varios años, será más costoso reemplazarla cuando su rendimiento finalmente se reduzca.

Los clientes de Apple que reservaron el iPhone 14 probablemente no tendrán que preocuparse ya que podrán sustituir su batería mediante el programa AppleCare cuando ésta tenga menos del 80% de su capacidad original. Según la firma, estos componentes son capaces de conservar hasta el 80% de su capacidad original después de 500 ciclos de carga completos. El precio de US$90 solo aplica a los usuarios requieran esta reparación y no tengan la garantía de un año que viene con los productos Apple.

Estos son los precios de un repuesto de batería para iPhone 14 en la página de soporte oficial de Apple. | Fuente: Apple

Un aumento de precio sin razón aparente

El portal The Verge se puso en contacto con Apple para preguntar a qué se debe el incremento del precio para reemplazar una batería con iPhone 14, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Esto resulta especialmente intrigante ya que no queda claro qué es lo que ha provocado la subida de precio.

El archivo obtenido por Chemtrec indica que la capacidad de vatios por hora del iPhone 14 es de 12,68Wh en comparación con los 12,41Wh del iPhone 13. Parece que la capacidad de vatios por hora del iPhone 14 Pro Max es similar a la de su predecesor en la serie iPhone 13, con 16,68Wh y 16,75Wh, respectivamente.

