Chile se une en una histórica demanda contra Apple por obsolescencia programada

Apple es acusado de obsolescencia programada. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NOAH BERGER

Más de 15 mil chilenos han acudido a la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) para unirse a una demanda contra Apple por obsolescencia programada.



Odecu solicita que Apple compense con 126 mil pesos chilenos (US$ 188 / 164 euros / 3,560 pesos mexicanos / 630 soles) a cada usuario de iPhone que haya sido afectado por obsolescencia programada. Es decir, la institución chilena considera que Apple provocó un funcionamiento deficiente de los iPhone con sus actualizaciones.

Los usuarios se pueden inscribir si tuvieron iPhone SE, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus en la página web de Odecu y también por un formulario de Google.

Por el momento, la demanda fue declarada admisible por el 23° Juzgado Civil de Santiago.

Antecedente

En octubre de 2018, Italia multó a Apple y a Samsung por “limitar deliberadamente la vida útil de sus teléfonos”. Apple recibió la mayor parte del castigo (10 millones de euros) “por no informar a sus clientes de las características de sus baterías de litio”. La multa a Samsung ascendió a 5 millones de euros.