Chris Evans con su nuevo celular en una entrevista. | Fuente: YouTube

Chris Evans, el famoso actor que interpretó al ‘Capitán América’, sigue sufriendo tras dejar de usar su antiguo iPhone 6s. Ahora, ha señalado que el iPhone 12 Pro es muy pesado.

Durante una entrevista con Collider, Evans siguió lamentado la pérdida de su iPhone 6 y señaló que, lo que más extraña, es el botón de ‘Home’ que llevaba el equipo.

Ahora tiene un iPhone 12 Pro

En la entrevista, Evans señala que considera que su “nuevo equipo es muy pesado”, aunque la gente piense que es “un viejo dinosaurio”.

“¿Me estás diciendo que el Capitán América no puede sostener un iPhone?”, pregunta el entrevistador. “No seas agresivo”, señala el actor, causando las risas de los asistentes. “Solo sigo diciendo que extraño el botón de Home. No quiero el iPhone SE, solo quiero mi iPhone 6, un equipo que trabajó hasta cuando ya no pudo”.

El mismo medio confirma que el nuevo equipo de Chris Evans es el iPhone 12 Pro, modelo que salió a la venta en 2020.

Le tenía gran cariño

“Descansa en paz iPhone 6s. Tuvimos una buena vida. Extrañaré tu botón de Home”, publicó el actor en el pasado junio al momento de despedirse de su celular.

Evans ha llevado encima el mismo smartphone durante 7 años, al menos si lo compró en 2015, año en el que salió a la venta. El problema radicaba en su batería, que el actor señalaba que caía intempestivamente en el día, además de los problemas en las fotos que tomaba.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.