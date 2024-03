“Cómprale un iPhone a tu mamá”: la respuesta de Tim Cook que resuena en la demanda contra Apple

Apple afronta en los Estados Unidos una demanda histórica por prácticas monopólicas.

El Departamento de Justicia ha señalado como monopólicas las prácticas de Apple para mantener a los usuarios en su ecosistema.

Un caso claro es iMessage, la app de mensajería por defecto en los iPhone. Esta presenta más funcionalidades entre usuarios de iPhone.

Apple además muestra a los usuarios de iPhone con una burbuja azul, mientras que los usuarios de otras plataformas como Android aparecen con una burbuja verde, algo que ha creado un estigma social, particularmente en los Estados Unidos.

Un reporte del Wall Street Journal de 2022 reunió los testimonios de muchos adolescentes y jóvenes que fueron alejados de su círculo social luego de dejar de usar un iPhone y pasarse a la “burbuja verde”.

El comentario del CEO de Apple

Una interacción entre Tim Cook, CEO de Apple, y un reportero se ha incluido en la demanda contra el gigante tecnológico.

Ocurrió en una conferencia para Desarrolladores en 2022. LiQuan Hunt de Vox Media preguntó a Tim Cook sobre si Apple tenía planes para mejorar la mensajería entre los iPhone y teléfonos Android.

“No escucho a nuestros usuarios pedir que pongamos mucha energía en ello en este momento”, respondió Tim Cook.

Hunt volvió a preguntar, poniendo como ejemplo los problemas que tiene para comunicarse con su mamá: “No es por hacerlo personal, pero no puedo enviar a mi mamá ciertos videos, o ella no me puede enviar ciertos videos”.

“Cómprale un iPhone a tu mamá”, respondió tajantemente Cook. Esta declaración fue incluida en la demanda contra Apple.

Apple registró un 62% de la cuota de mercado en envíos en los Estados Unidos en el tramo final de 2023. A diferencia de otros países, el uso de iMessage es mucho más común, mientras WhatsApp no goza de tanta popularidad.