El jailbreak permite a los usuarios poder ingresar a apps y a redes prohibidas en Corea del Norte. | Fuente: Difusión

‘Rootear’ o ‘hacer jailbreak’ son términos ya poco usados en Occidente. Antes, años atrás, los usuarios podrían desbloquear completamente los sistemas operativos de sus celulares mediante estas técnicas para poder descargar funciones, aplicaciones o temas que no se encontraban en sus servicios debido a prohibiciones, limitaciones y más. No obstante, pese a ser prácticas ya casi no vistas por estos países, existen algunos territorios donde aún son útiles y pueden brindar aún mayores beneficios como “la libertad de información”.

Este es el caso de Corea del Norte, un país donde muchas libertades están reprimidas y estos métodos, ilegales, tienen aún un gran impacto.

La censura en Corea del Norte

El internet en Corea del Norte está limitado por el gobierno. Los celulares solo pueden conectarse a una intranet estatal llamada Kwangmyong, que en coreano significa "estrella brillante".

Los ciudadanos atrapados mientras consumen contenido prohibido, del internet libre al que solo pueden acceder oficiales gubernamentales o de las élites, pueden enfrentar sanciones que van desde multas hasta la muerte, especialmente aquellos atrapados distribuyendo “publicaciones y propaganda impuras”, según la Ley de Rechazo de Ideología y Cultura Reaccionaria de 2020 del país.

Pero incluso ante severas sanciones, un pequeño grupo de piratas informáticos de Corea del Norte está eludiendo los bloqueos digitales de su gobierno. Un informe de 2022 publicado por la organización de derechos humanos Lumen y Martyn Williams, presenta entrevistas con dos desertores que describieron cómo ellos y otros norcoreanos habían estado haciendo jailbreak a sus teléfonos inteligentes para acceder a contenido prohibido.

“Entrevistamos a dos fugitivos que de forma independiente nos contaron cómo los grupos de amigos o asociados se ayudarían entre sí para eludir los controles estatales sobre los teléfonos inteligentes”, afirma el informe. “La escala de la piratería aún parece ser menor, pero los cambios recientes en la ley de Corea del Norte indican que las autoridades nacionales lo ven como un problema grave”.

Ambos habían utilizado de forma independiente un método similar para hacer jailbreak a los teléfonos inteligentes. Este proceso, también llamado "rooting", funcionó conectando un teléfono inteligente basado en Android a una computadora portátil, instalando una aplicación en el teléfono y usando esa aplicación para agregar, modificar o eliminar contenido en el teléfono sin ser bloqueado o notado por el software exigido por el estado.

Aún es un método para algunos

Además de acceder a contenido prohibido por sí mismos, los fugitivos de Corea del Norte dijeron que los ciudadanos con conocimientos tecnológicos podrían vender teléfonos inteligentes modificados a un precio elevado en el mercado secundario.

“La mayoría de los norcoreanos están lejos de la tecnología”, dijo Kim, pseudónimo puesto a una fuente del medio. “La generación principal está trabajando en sus 30 años, pero no obtuvo experiencia con la tecnología cuando estaban creciendo. Entonces, incluso si tienen computadoras y saben cómo usarlas, probablemente no sepan cómo trabajar con un teléfono inteligente”.

Otra motivación para hacer jailbreak a los teléfonos se centra en eliminar los registros de la actividad del usuario. El software creado por el gobierno en los teléfonos inteligentes de Corea del Norte está programado para tomar capturas de pantalla a intervalos regulares.

Los fugitivos estimaron que entre el 10% y el 30% de los norcoreanos habían intentado hacer jailbreak a un teléfono inteligente o solicitar la ayuda de alguien para hacerlo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.