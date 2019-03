El CEO de Meizu admitió que su teléfono sin puertos fue un truco publicitario

El Meizu Zero fue anunciado en todos los canales oficiales de la empresa. | Fuente: Meizu

El fabricante chino Meizu mostró a finales de enero un teléfono "revolucionario" sin puertos ni orificios. Este martes, el CEO de la marca, Jack Wong, admitió que se trataba de un truco publicitario.



“El teléfono sin orificios es solo proyecto en pre-investigación en el departamento de desarrollo. Nunca tuvimos la intención de hacerlo masivo”, explicó el CEO en el foro oficial de Meizu.

El producto, llamado Meizu Zero, fue mostrado en la página oficial de Meizu e incluso tuvo una campaña que culminó sin éxito en el sitio de crowfunding Indieogogo, donde juntó US$ 46 mil de su meta de US$ 100 mil.