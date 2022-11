El Xiaomi 12T Pro busca el balance entre características premium y asequibilidad. | Fuente: RPP / Alberto Nishiyama

La ajetreada agenda de lanzamientos de Xiaomi nos ha revelado su énfasis cada vez mayor. Así llegó la serie Xiaomi 12T, lanzada a inicios de octubre en Múnich, evento al que NiusGeek asistió.

La estrella del evento fue definitivamente el Xiaomi 12T Pro, que lleva características premium en una banda de precio bastante atractiva.

Esta ha sido nuestra experiencia con el dispositivo.

Xiaomi 12T Pro: look premium

Xiaomi adopta un diseño similar al de un Xiaomi 12 Pro en este modelo con un módulo trasero que destaca por su gran sensor de 200 MP junto a otros sensores “satélite”.

En Múnich probamos el modelo negro mate. | Fuente: RPP / Alberto Nishiyama

Este celular no apuesta por los colores más llamativos y emplea unos más resistentes al temido “imán de huellas”.

Xiaomi logra un teléfono que se siente bien en la mano, aún utilizando la carcaza de silicona incluida.

En esta gama ya nos despedimos de un diseño que cuente con el puerto de audífonos, pero somos recompensados con unas buenas bocinas estéreo arriba y abajo.

Xiaomi 12T Pro: otro acierto en la pantalla

Vamos por el AMOLED y con una tasa de refresco de 120Hz, capaz de brindarnos HDR10+ para el contenido multimedia.

Xiaomi lleva una pantalla que se siente bastante premium. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Las 6.67 pulgadas de este panel son un justo medio, una característica compartida con El Xiaomi 12T.

Un punto de diferenciación es el audio Harman Kardon en este modelo.

Xiaomi 12T Pro: una cámara con bastante por explorar

Xiaomi no solo equipa a este modelo con un sensor Samsung ISOCELL HP1 de 200 MP, también nos da una muy buena experiencia con la app de la cámara.

El lente principal domina el módulo de cámaras del Xiaomi 12T Pro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Los 200 MP no son una opción que SIEMPRE debemos utilizar, pero muestran gran detalle en las situaciones ideales.

El Xiaomi 12T Pro presenta posibilidades para el usuario que busca explorar sus capacidades fotográficas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Gran detalle en los candados. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Xiaomi le saca el jugo a los 200MP con opciones como Xiaomi ProCut, que nos permite sacar diferentes encuadres de una solo foto con este modo.

Xiaomi ProCut busca seleccionar diferentes imágenes desde una de 200 MP. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Eso sí, al ocupar 200MP también ocupamos más espacio: más de 50 MB por foto, para ser exactos.

Con este Xiaomi 12T Pro encontramos una configuración de la cámara mucho más natural, aunque es recomendable jugar con los lentes más allá del monstruo de 200 MP.

Parte de la prueba del Xiaomi 12T Pro en Múnich. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

También probamos el Xiaomi 12T Pro en Salzburgo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Aprovechamos el desenfoque del Xiaomi 12T Pro, | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Imagen de noche con el Xiaomi 12T Pro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La fotografía de una curiosa pantalla publicitaria. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Otra imagen nocturna con el Xiaomi 12T Pro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Buen desenfoque en el lente selfie en el modo Retrato. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Xiaomi 12T Pro: MIUI mejorando

El Xiaomi 12T Pro llega con MIUI 13, montada sobre Android 12 y ofrece tres actualizaciones aseguradas de Android, un gran paso para Xiaomi.

Todavía hay algunas cosas que me gustaría que Xiaomi revisara como la INSISTENCIA por utilizar su app de wallpapers o la manía que tiene su software de mostrarnos contadores y preguntar dos veces si queremos realizar acciones como restaurar el dispositivo.

Pero MIUI 13 es definitivamente un paso adelante, haciendo mucha más fluida la experiencia en los Xiaomi.

Xiaomi 12T Pro: gran rendimiento y autonomía

En lo que Xiaomi sí mejora respecto a sus más premium Xiaomi 12 es la inclusión del Snapdragon 8 Gen 1+ en el Xiaomi 12T Pro.

Buenos resultados en Geekbench. | Fuente: RPP

Hablamos de una banda de precio menor a la mejor propuesta de la compañía china e la primera mitad de 2022 con el mejor procesador para Android del momento.

Y no podemos hablar del Xiaomi 12T Pro sin mencionar su gran carga rápida. Xiaomi nos ofrece hasta 120W de carga e incluye el accesorio en la caja.

Xiaomi incluye en la caja el cargador de 120W. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Hablamos de cargas de 0 a 100% en menos de 20 minutos, definitivamente llevando una carga “al toque”. En la presentación del Xiaomi 12T Pro en Múnich, consultamos a Abi Go, ejecutiva de Xiaomi, sobre cómo afectaría esto a la batería en el largo plazo. Ella nos indicó que probaron el celular en 800 ciclos de carga y descarga, el equivalente a unos dos años de uso, cuando recién notaron un decrecimiento en el rendimiento de la batería.

Xiaomi 12T Pro: ¿Vale la pena?

El Xiaomi 12T Pro ofrece lo último de Qualcomm a un precio bastante tentativo: 2,999 soles.

Es cierto que no cuenta con algunas características más premium como resistencia al agua o carga inalámbrica, pero no me quejo por la propuesta de valor.

Si buscas una buena cámara, la posibilidad de cargar tu celular muy rápido, rendimiento a la altura de la gama alta y una buena pantalla, el Xiaomi 12T Pro tiene las de ganar en esa banda de precio. Evidentemente, será un mejor prospecto cuando los descuentos caigan eventualmente.