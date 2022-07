El hombre prestó su celular en repetidas ocasiones. | Fuente: Unsplash

Algo tan casual como prestar tu celular a tus amigos para que jueguen puede ser peligroso como demuestra una historia en India.

The Indian Express reporta que un hombre de 68 años perdió la friolera de 2.23 millones de rupias indias, equivalentes a US$ 27,900, de los cuales US$ 25 mil eran de su fondo de retiro.

¿Cómo perdió tanto dinero?

Según indica el medio, unos “amigos” del hombre le pidieron su celular prestado en repetidas ocasiones para “jugar”, pero en realidad utilizaron lo para retirar su dinero y gastarlo.

El hombre iba a todos los días revisar unos autos que alquilaba a taxistas cerca de una estación de buses, donde conoció a los "amigos" que terminaron robándole constantemente entre abril y julio.

El robo fue más fácil gracias a Unified Payments Interface (UPI), un sistema que permite transferir dinero inmediatamente entre cuentas a través de su plataforma móvil.

Recién el 16 de julio, el sexagenario fue a retirar dinero al banco y se enteró que solo le quedaban 20,509 rupias o US$ 256 al cambio actual.

Las autoridades ya han arrestado a los acusados y los investigan. Todo parece indicar que despilfarraron el dinero en drogas.