Este es el sucesor espiritual de AirPower. | Fuente: Apple

Los nuevos iPhone 12 son compatibles con la tecnología MagSafe que ha traído una andanada de nuevos accesorios.



Entre ellos está el cargador magnético inalámbrico MagSafe Charger, que cuesta US$ 39 en Estados Unidos. Un precio relativamente alto, considerando que no incluye adaptador de pared, pero no descabellado si lo comparamos con la nueva adición de Apple, el MagSafe Duo Charger que te permite cargar tu iPhone y AirPods o Apple Watch a la vez por poco más que el triple del precio.

Por US$ 129.00 los usuarios de Apple podrán comprar pronto este cargador que viene con un cable USB-C a Lightning. Así es: tampoco viene con adaptador para pared.

Este es el nuevo MagSafe Duo Charger. | Fuente: Apple

Al igual que los nuevos iPhone 12, el cable incluido solo es compatible con cargadores USB-C. Apple vende uno en su tienda por US$ 19.

Al menos el MagSafe Duo Charger se puede doblar para ser llevado a otros lugares. Pronto estará disponible, según asegura la página de Apple.

