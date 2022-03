La oferta del iPhone asequible a través de los años. | Fuente: Apple

Apple presentó la nueva versión de su iPhone asequible en su primer evento de 2022. Así es cómo ha cambiado la propuesta de la compañía para quienes buscan un iPhone barato.

iPhone 5c (2013)

El primer intento de Apple por llevar al mercado un iPhone “barato”. Salió el mismo día que el iPhone 5s, pero tenía desventajas.

A pesar de tener el mismo tamaño de pantalla (4”), este iPhone era una versión que dejó mucho que desear.

El cuerpo de plástico, la falta de Gorilla Glass y un procesador de la generación pasada sumaban algunas cosas a las que el usuario tenía que renunciar.

Tal vez más importante, Apple estrenaba su tecnología de lector de huellas con Touch ID en el iPhone 5s, algo que el iPhone 5c no incorporó.

Tal vez lo más atractivo de este iPhone era la paleta de colores en disponible.

El evento de Apple en 2013 mostró los precios de los equipos, pero bajo contratos de dos años. | Fuente: Apple

El iPhone 5c no tuvo éxito. Se vendía como un celular de US$ 99, pero en un plan de dos años. El celular libre costaba más de US$ 500. Afortunadamente Apple aprendió de sus errores para su siguiente intento de un “iPhone barato”.

iPhone SE (2016)

En esta ocasión, Apple aprovechó marzo para mostrar su iPhone asequible en un evento separado de los “hermanos mayores”.

Más pequeño que el flamante iPhone 6s, el iPhone SE (2016) llegó con una pantalla de 4”, pero Apple no escatimó en su construcción. El cuerpo de aluminio fue una gran mejora frente al iPhone 5c.

Los aún vigentes iPhone SE de 2016. | Fuente: Apple

Otro aspecto positivo fue el uso del A9, el mismo procesador del iPhone 6s. Esto permite que el iPhone SE original todavía tenga la versión más reciente de iOS y siga vigente.

Mejor aún, salió al mercado por unos US$ 399 en su configuración más barata de 16GB de almacenamiento. El más recomendable modelo de US$ 499 llegó por US$ 499.

iPhone SE (2020)

Apple “desempolvó” el concepto del iPhone barato en 2020 con este modelo.

Básicamente tiene el cuerpo del iPhone 8 con una pantalla de 4.7” y una tapa de vidrio.

El iPhone SE (2020) trajo de vuelta el iPhone asequible a la palestra. En esta ocasión, Apple ya tenía armado un ecosistema de servicios de suscripción para los usuarios. | Fuente: Apple

Pero el iPhone SE (2020) tiene bastantes argumentos a su favor: el chip A13 Bionic (el mismo encontrado en los iPhone 11), resistencia al agua y carga inalámbrica. E importante, especialmente con la pandemia de la COVID-19, todavía tiene el desbloqueo con huella digital en Touch ID.

Eso sí, a pesar de ofrecer dos cámaras traseras desde su iPhone X (2017), Apple solo equipó al iPhone SE (2020) con una cámara posterior.

Otra vez, Apple atacó el mercado de los US$ 399 con su versión básica de 64GB.

iPhone SE (2022)

La nueva versión del iPhone SE no ha sido una gran sorpresa. Apple ha decidido mantener el cuerpo de su antecesor, junto a la configuración de una sola cámara y Touch ID.

El iPhone SE se renueva este 2022. | Fuente: Apple

Es positiva la inclusión del chip Bionic A15, poniéndose al mismo nivel de los iPhone 13, junto al soporte de redes 5G.

Aún así, el iPhone más barato, ya no suena tan barato. Su precio de venta arrancará desde los US$ 425 en Estados Unidos.