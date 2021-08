El Magic3 Pro y el Magic3. | Fuente: Honor

Honor lanzó este jueves sus Magic3, Magic3 Pro y Magic3 Pro+ apuntando a la gama alta.

La compañía china vive una nueva etapa tras su separación definitiva de Huawei en 2020, logrando restablecer relaciones con Google (Android con servicios como la PlayStore) y Qualcomm (el uso de chips Snapdragon).

Los Honor Magic3, Magic3 Pro y Magic3 Pro+ llaman la atención por su módulo de cámaras trasero, pero también son potentes celulares.

La serie Magic3 es una de las primeras en recibir el Snapdragon 888+, el chip móvil de gama alta más potente de Qualcomm a la fecha.

Algunas de las características de la serie Magic3. | Fuente: Honor

Tecnologías como OS Turbo X, GPU Turbo X y LINK Turbo X optimizan el rendimiento del chip más potente del ecosistema Android.

Estos equipos tienen una batería de 4,600 mAh con carga rápida vía cable de 66W y 50W vía inalámbrica.

Apuesta fuerte en las cámaras

El diseño de la cámara de los Magic3 y Magic3 Pro es denominado “Eye of Muse”. El modelo Pro se diferencia por su capacidad de zoom de 100 aumentos.

Los sistemas de cámaras de los Honor Magic3 y Magic3 Pro. | Fuente: Honor

El Magic3 Pro+ por su parte inspira el diseño de su módulo de cámaras a partir de la estructura de un obturador de cámara.

El sistema de cámaras del Honor Magic3 Pro+. | Fuente: Honor

La serie Magic3 recibió la certificación IMAX Enhanced y cuenta con efectos de cine potenciados con Inteligencia Artificial.

Honor se esmeró en comparar la cámara de sus celulares Magic3 con las de los iPhone 12.

El Honor Magic3 Pro contra el iPhone 12 Pro. | Fuente: Honor

Honor empata al Magic3 Pro+ contra el iPhone 12 Pro Max. | Fuente: Honor

Precios y disponibilidad

La serie honor Magic3 estará disponible primero en China y pronto conoceremos su disponibilidad en otros mercados.

El Magic3 en configuración de 8GB+256GB será lanzado por 899 euros (US$ 1,050), el Magic3 Pro llega a 1,099 euros (US$ 1,288) con la misma configuración de RAM y almacenamiento. El Magic3 Pro+ costará 1,499 euros (US$ 1,750) con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Algunos de los mercados destacados por Honor. | Fuente: Honor

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y España fueron algunos de los mercados destacados en la presentación.

Estas son las gamas de Honor. | Fuente: Honor