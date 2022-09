La mayoría de los modelos de iPhone 14 estarán disponibles el viernes 16 de septiembre. | Fuente: Apple

Los nuevos iPhone 14 ya están en preventa y empezarán a estar disponibles este viernes 16 de septiembre, a excepción del iPhone 14 Plus, que todavía llegará a las tiendas el 7 de octubre.

Algunos medios ya han tenido acceso a los nuevos iPhone 14 y han publicado sus reseñas. ¿Qué dicen de esta nueva generación?

iPhone 14 que más parece un iPhone 13S

The Verge no ataca el dispositivo, pero tampoco lo recomienda a secas: “El iPhone 14 es bueno. Probablemente no deberías comprar el iPhone 14”, indica su reseña.

Si bien felicita el rendimiento del dispositivo y sus cámaras, The Verge no encuentra mayor diferencia frente al iPhone 13, especialmente que valga 100 dólares más.

Los iPhone 14 llegan acompañados de nuevos Apple Watch y AirPods renovados. | Fuente: Apple

El Wall Street Journal replica este sentimiento: “La pantalla del iPhone 14 estándar me parece idéntica a la del iPhone 13. Incluso me parece igual que la del iPhone 12, aunque Apple indica que es más brillante”.

En el Washington Post, compararon una foto tomada con el iPhone 14 con una captada con el iPhone 11 Pro de hace tres años. “Tuvimos que estudiarlo 15 minutos”, asegura.

La mayoría de las reseñas coincide en que es más conveniente optar por el iPhone 13 por 100 dólares menos o gastar 200 dólares más para comprar el iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max: una actualización que convence más

Los usuarios de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max por fin se despiden del ‘notch” en 2022. Apple ha incorporado su Dynamic Island para que el software conjugue con el nuevo agujero para la cámara y los sensores de Face ID. Esto ha gustado en los reviews.

Para Gizmodo, esta inclusión hace “dejar Android más tentador que nunca”, especialmente por el potencial de multitarea que trae Dynamic Island, aunque no sea compatible con todas las apps de terceros.

Dynamic island atrajo opiniones positivas. | Fuente: Apple

La pantalla siempre encendida o Always On Display también llega a los iPhone 14 Pro tras años en el ecosistema Android.

En el Wall Street Journal no notaron un gran impacto de esta implementación en el tiempo de autonomía del dispositivo, aunque la pantalla pierde mucho brillo para lograrlo.

Engadget no se vio muy sorprendido por la mejora en las cámaras, que pasan de 12 megapixeles a 48 megapixeles en los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

“La mayoría de las fotos que tomé desde el iPhone 14 Pro y el iPhone 13 Pro son básicamente idénticas. A veces las fotos con el nuevo teléfono eran más brillantes y a veces son”, indica la reseña.

iPhone 14: ¿Cómo va la preventa?

El análisis de Ming-Chi Kuo indica que los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max han generado mayor expectativa al traer más novedades. Esto significa que ya tienen listas de tiempo de espera.

El panorama no es tan bueno para el iPhone 14 y es peor para el iPhone 14 Plus.