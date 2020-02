El MWC genera ganancias millonarias para Barcelona y será el primer año en el que no se celebrará desde su creación. | Fuente: Europa Press

La cancelación del Mobile World Congress 2020 supuso un duro golpe para la industria de la tecnología móvil mundial. Desde su establecimiento en 2006, la GSMA se encargó de celebrar el multitudinario evento todos los años sin fallar. Por desgracia, el riesgo del coronavirus que azota China y sus países vecinos puso fin a los planes de muchas compañías que utilizan al evento como una ventana para presentar sus novedades.

No obstante, existen algunas firmas que no desisten en revelar lo que tienen preparado para este año y, pese a que no podrán asistir a Barcelona para mostrarlas, organizarán presentaciones a través de Internet y otras plataformas en las fechas en las que se hubiese llevado a cabo el Mobile.

Estas son las empresas tecnológicas que se resisten a perder contra la neumonía de Wuhan:

Huawei

La firma china pretende recuperarse del golpe que recibió el año pasado con el veto comercial. La compañía de Ren Zhengfei mostrará más detalles del Mate Xs, la versión mejorada de su primera apuesta por los teléfonos plegables que incorpora el bestial procesador Kirin 990, chipset con conectividad 5G. Los interesados pueden sintonizar la presentación de Huawei el lunes 24 de febrero a las 14:00.

Sony

Los japoneses no han tenido la mejor de las rachas en el apartado móvil y, a pesar de que fue una de las primeras compañías en confirmar su inasistencia al MWC 2020, continuará con lo que ya tenía planeado de cara a la feria. Incluso si no hay información confirmada por la firma, los reportes apuntan a que estarían preparando la revelación del Xperia 5 Plus, su nuevo equipo estrella. Tendremos que esperar al lunes 24 de febrero para descubrir si estos rumores terminan siendo ciertos. La presentación será emitida a las 8:30 por el canal oficial de Xperia en YouTube.

Render de Xperia 5 Plus de Sony. | Fuente: OnLeaks

realme

La compañía china viene sonando entre los consumidores de la tecnología móvil por el rendimiento positivo de sus equipos en relación con su asequible precio. A través de su canal oficial de YouTube el lunes 24 a las 10:00, podremos ver el poderío de su nuevo móvil: el X50 Pro 5G. Este nuevo buque insignia de la compañía contará con un procesador Snapdragon 865, pantalla SuperAMOLED con una tasa de refresco de 90 Hz y carga de 65W bautizada como SuperDart Charge.

Realme X50 Pro 5G. | Fuente: realme

Honor

Finalmente, otra empresa china planea captar la atención del mundo con su próximo equipo View 30, celular que no llegará con los servicios de Google debido al veto comercial impuesto por Estados Unidos. A pesar de esto, podremos conocer las especificaciones del dispositivo cuando Honor presente sus novedades el 24 de febrero a las 18:30.

Honor View 30. | Fuente: Honor

Otros confirmados

Se sabe que Xiaomi, la potencia china que ha comenzado a invadir el mercado con sus equipos, tendrá una presentación en la que mostrará el Mi 10 para territorio europeo. Por otra parte, Nokia también mostrará su arsenal en una revelación a través de Internet. No obstante, ninguna de las compañías ha confirmado cuando se llevarán a cabo.

