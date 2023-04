NIUSGEEK tiene a prueba al Oppo A78 5G | Fuente: RPP

Oppo aún está, localmente hablando, en el punto intermedio que diferencia a las marcas pequeñas de las grandes en temas de catálogo. Samsung, Honor y Motorola han sido capaces de mantener presencia en todos los segmentos de mercado, al mismo tiempo que Xiaomi y Vivo han sido itinerantes en ese intento. Mientras esperamos la línea “Find” de manera oficial, la poderosa marca china nos ofrece un equipo con conectividad 5G, el primero tras dos años de operaciones en nuestro país. ¿Vale la pena el A78? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Oppo A78 5G: especificaciones técnicas

OPPO A78 5G DIMENSIONES 163.8 x 75.1 x 8 mm | 188 GRAMOS | IP54 PANTALLA IPS 6.56" 720 x 1612 | 90Hz | 600 nits | Panda Glass OS Android 13 | ColorOS13 CPU Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) GPU + RAM Mali-G57 MC2 | 4GB + 4GB virtualizados ALMACENAMIENTO 128GB | UFS 2.2 | expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 27mm, PDAF TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 8 MP, f/2.0, 27mm CONECTIVIDAD 5G | WIFI 5 | BT 5.3 | USB-C 2.0 | GPS | NFC MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Radio FM | Puerto de audífonos SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Desbloqueo facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 33W de carga

La tapa trasera tiene una separación que destaca el arreglo de cámaras | Fuente: RPP

Oppo A78 5G: sí que es bonito

No es el más bonito, pero el A78 5G es un teléfono de excelente look y bien armado. La interacción abarca tres bordes: el izquierdo para el volumen y el ingreso de la SIM+SD, el derecho para el sensor de huellas que también funciona como botón de bloqueo, y el puerto USB-C entre el ingreso para audífonos y uno de los dos parlantes.

Botón de bloqueo y sensor de huellas | Fuente: RPP

En la tapa trasera, Oppo decide diferenciar el diseño con un arreglo de cámaras similar al que vimos en el Honor 70 y resaltado con un acabado glossy sobre la terminación mate de la extensión. Mientras la parte no refractante sirve de soporte para el serigrafiado de la marca, el arreglo de lentes es acompañado por la frase “INNOVAITVE AI CAMERA”. Ya veremos si es verdad.

La cámara delantera en el notch sobre la pantalla IPS de 90 hercios | Fuente: RPP

Hay dos elementos interesantes en el revestimiento del A78. El primero: la inclusión de una certificación IP54 para prevenir que las salpicaduras no afecten la circuitería interna. El segundo es el Panda Glass que cubre la pantalla, un recubrimiento chino que compite en precios con Corning. Ambas marcas trabajan en vidrios alcalinos aluminosilicatos, pero el Panda Glass es menos resistente a rayones que el Gorilla Glass.

En la parte de abajo tenemos el puerto para audífonos, un micrófono, el puerto USB-C y uno de los dos parlantes | Fuente: RPP

No está mal tener, sin embargo, estas dos capas de seguridad respecto al diseño. Gracias a esto, incrementa la propuesta en resistencia frente a competidores en su categoría. Lo bueno, por si acaso, es que viene con cubierta de gel.

Oppo A78 5G: un panel que se esfuerza en color

Asi es la relación de aspecto con la pantalla extendida: bordes asimétricos y un notch | Fuente: RPP

Este IPS de 90 hercios no va mal, y de hecho apuesta por una ligera saturación de colores, frente a un contraste bajo en ángulos de visión. Su luminosidad se queda en 600 nits, lo que lo hace muy difícil de operar bajo luz directa sin poner una mano para hacer sombra. En ambientes luminosos no tendrás problemas.

La calidad del color está dentro de lo esperado en un teléfono de este rango | Fuente: RPP

La respuesta táctil va dentro de lo esperado, debido a la combinación de componentes que integra y sobre los que hablaremos más adelante. Para ayudarnos con un ligero boost de color en el panel, tenemos el sistema UltraVision desde el menú de pantalla, aunque francamente no encontré mayor diferencia entre los dos modos.

Oppo A78 5G: Android 13, bravo por eso

Tenemos Android 13 al día con este equipo | Fuente: RPP

Acá Oppo hizo su tarea. Android 13 viene desde caja para empujar la capa ColorOS 13, una personalización que siempre me ha gustado, y que realmente deseo ver en equipos de alto rendimiento – lo mismo me pasó cuando probe el Vivo X80 Pro con el hermoso FuntouchOS, primo hermano de este ColorOS -.

El software ColorOS es dinámico, y ofrece soluciones integradas a Android con poca carga de apps | Fuente: RPP

Ya en varias reseñas hemos hablado de las bondades de esta versión, pero hay que remarcar que ya cuenta con el parche de seguridad de febrero 2023, un añadido que nos dará más tranquilidad. Oppo no pierde el paso con esto. Resumiendo, es una interfaz competente, con recursos simples para optimizar las tareas. Además de las ventanas flotantes, la barra lateral inteligente, el espacio para niños, la pantalla dividida y un modo simple, el software es capaz de esconder contenido en la multitarea y bloquear apps en ese carrusel para evitar un cierre accidental.

Contamos con una lista de funciones especiales | Fuente: RPP

Es un desarrollo poco cargado, y que integra pocas apps repetidas con Google. Además, como valor agregado, nuestra unidad de prueba ya tenía los parches de seguridad actualizados hasta febrero de 2023 y registraba la versión de marzo en Google Play. En temas de actualizaciones y seguridad, Oppo va muy bien.

Oppo A78 5G: se extrañan algunas cámaras

Este es el sistema dual de cámaras del Oppo A78 5G | Fuente: RPP

No voy a dorar la píldora acá: no suelo ser fan de los sistemas de cámaras que no integran un lente gran angular. Pese a eso, debo reconocer que este A78 es eficiente para situaciones con buena iluminación. SU sensor de 50 MP se puede dar abasto bajo el sol, incluso para un zoom digital moderado. De noche, la historia es distinta: varias imágenes barridas por un lag entre la pulsación del disparo y la captura en el sensor.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal usando modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal con zoom a 10X | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche. Pese al proceso, aún queda un poco de ruido | Fuente: RPP

Foto con lente principal en automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Por lo general, seguimos teniendo un desfase entre el disparo y la captura | Fuente: RPP

La cámara delantera es esforzada, y cumple bien con el modo retrato. De noche cae poco, pero sirve de mucho si buscas una fuente de luz que pueda potenciar tu toma.

Foto con cámara selfie en modo retrato de noche. Ojo, no se fusionan los modos, solo puedes escoger uno. | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie en modo retrato usando filtro de color | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie en contraluz | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie en contraluz bajo luces LED | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie en modo retrato | Fuente: RPP

En video, se extraña una estabilización que reduzca la imagen sacudida por los pasos.

Es un teléfono que tiene las cámaras que su categoría demanda. Sin embargo, el A14 de Samsung va en el mismo rango y es un poquito más eficiente en proceso de imagen. Solo eso.

Oppo A78 5G: 5G para las masas, pero necesitamos más

Este es el nivel de rendimiento obtenido en GeekBench 6 | Fuente: RPP

Con el procesador Dimensity 700 de MediaTek, hemos tenido un rendimiento dentro de lo esperado, aunque con el cuello de botella propio de la cantidad de RAM que viene por defecto – en nuestro caso, con 4GB – y el almacenamiento. El equipo suele tener ligeros hipos para reconocer el toque de pantalla, además de un lag natural al abrir apps pesadas. Podemos virtualizar la RAM, pero no veo mucho cambio.

En Speed Test obtuvimos esta medida con 5G en interiores | Fuente: RPP

En temas de conectividad, podemos estar tranquilos con el 5G y su capacidad para ser usada con la actual implementación de operadoras locales. Lo probé con el 5G de Claro en interiores y no tuve mayor problema. De hecho, el equipo integra un optimizador de conexiones para saltar entre 4G y 5G en función de la disponibilidad. En el caso del Bluetooth y el WiFi, el equipo ha sabido responder sin problemas a las exigencias típicas de audífonos y relojes.

Oppo en modo "Spinal Tap" con el volumen a 200% | Fuente: RPP

Con la multimedia, podemos estar tranquilos. Además de los parlantes estéreo – ruidosos hasta 200% -, tenemos radio FM y puerto para audífonos. La pantalla no es la más brillante bajo el sol como para un pequeño break bajo el sol viendo TikTok, pero sirve para todo bajo techo sin sufrir.

El sensor de huellas va bien, pero el reconocimiento es más veloz | Fuente: RPP

El sensor de huellas va bien, pero su posición bajo el botón de bloqueo no será del agrado de muchos para el desbloqueo veloz, pero el reconocimiento facial va estupendo. En líneas generales, es un equipo que tiene limitaciones por su categoría, pero que puede satisfacer necesidades promedio de productividad, ubicación, entretenimiento y privacidad.

Oppo A78 5G: 5000 mAh de libertad

A través del puerto USB-C podemos conectar el cargador de 33W que viene en caja | Fuente: RPP

Sí, y con un buen rendimiento en standby. Este equipo cuenta con 5000 mAh de batería que pueden durar más allá del día, gracias a la combinación de componentes – IPS a 90 Hz, procesador de 7 nanómetros, optimizador de conectividad y RAM mesurada –. Con esto, el equipo no se exigido como uno de gama alta y puede dosificar mejor la energía.

Además, contamos con un cargador de 33W que nos da energía de 0 a 100 en menos de 70 minutos, aunque con un boost en el primer tramo hasta el 60% en 30 minutos gracias al SuperVOOC. Un duchazo y ya tenemos la mitad del día asegurada.

Oppo A78 5G: ¿Vela la pena?

El Oppo A78 5G se encuentra disponible en Claro | Fuente: RPP

Pinzas. En el mercado de gama de entrada, son pocas las apuestas seguras, debido a que siempre vas a encontrar limitaciones. A diferencia de un segmento premium, en donde apostamos por un teléfono con más virtudes, aquí buscamos equipos con menos defectos. Este Oppo A78 5G levanta la valla de la conectividad y nos da un tremendo diseño, así como un software parejo y una carga eficiente.

La pantalla, el rendimiento y las cámaras podrían ser un poco el pie cojo frente al Samsung Galaxy A14, mi otra apuesta con 5G. Dependiendo del costo, iría por alguno de los dos, pero debo decir que la carga rápida me es muy útil siempre.

* Equipo cedido a préstamo por Oppo Perú desde el 22 de marzo hasta la publicación de la reseña. Precio sugerido en el mercado peruano: 1299 soles en la web de Claro.