El video de presentación del Realme 6 Pro. | Fuente: Realme

El Realme X50 Pro es una bestia, en el mejor sentido de la palabra, pero no es para todos. La empresa china acaba de presentar en India el Realme 6, un equipo que pone la valla alta en la gama media este 2020.

Realme lleva la pantalla de 90Hz de refresco a menos de US$ 200 en el caso del Realme 6 (aproximadamente US$ 180 al cambio). El Realme 6 Pro suma algunas mejoras y cuesta US$ 260.

Especificaciones

Realme 6 Realme 6 Pro Procesador MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 720G Pantalla 6.5" 2,400x1,080 a 90Hz 6.6" 2,400x1,080 a 90Hz Cámara trasera Cuatro sensores: 64MP ultra gran angular / 8MP ultra gran angular / blanco y negro / 2 MP macro) Cuatro sensores: 64MP ultra gran angular / 8MP ultra gran angular / 12 MP telephoto / 2 MP macro) Cámara delantera 16MP Dos sensores: 16MP gran angular y 8MP ultra gran angular Almacenamiento 64GB/128GB con UFS 2.1 64GB/128GB con UFS 2.1 RAM 4GB/6GB/8GB LPDDR4x dual-channel 6GB/8GB LPPDR4x Batería 4,300 con carga de 30W 4,300 con carga de 30W ¿Jack de 3.5 mm? Sí Sí Ranuras 2 sims y 1 microSD a la vez 2 sims y 1 microSD a la vez

¿Qué lo hace llamativo? El modelo base, Realme 6, tiene dentro el MediaTek G90T, el mismo que le da poder al Xiaomi Redmi Note 8 Pro (puedes leer nuestro review aquí).

Además, cuenta con una configuración de cuatro cámaras traseras, una excelente batería de 4,300 mAh y ¡conector de 3.5 mm para audífonos!

Las mejoras son graduales en el caso del Realme 6 Pro. Tiene como cerebro el Snapdragon 720G y agrega una doble cámara delantera.

Algo que llama la atención es la facilidad de instalar dos tarjetas SIM y también una memoria microSD. Esto se debe a que en India es muy popular contar con dos chips.

¿Llegará a Perú? Realme recién aterrizará en México en estos días. Si llega algún equipo de manera oficial al Perú, calculamos que recién tendría que pasar en la segunda parte del año.