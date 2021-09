NIUSGEEK tiene a prueba al realme 8 5G | Fuente: RPP

Con la llegada de la conectividad 5G a la gama media, el mercado se ha tornado dinámico y ya se nos hace difícil contar cuántos de estos equipos hemos probado. Realme pone a la venta en Perú su primer producto bajo este nuevo estándar de redes, y tenemos la oportunidad de reseñarlo. ¿Vale la pena un realme 8 5G? descúbrelo con nosotros.

Realme 8 5G: especificaciones técnicas

REALME 8 5G TAMAÑO 162.5 x 74.8 x 8.5 mm PESO 185 g PANTALLA IPS 6,5" 1080 x 2400 | 90Hz | 480 nits OS Android 11 | Realme UI 2.0 CPU MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G GPU Mali-G57 MC2 ALMACENAMIENTO 64 a 128GB | UFS 2.1 | microSDXC RAM 4, 6 u 8GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, 26mm PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.1, 26mm CONECTIVIDAD Wifi AC | 5G | BT 5.1 | NFC | USB-C MULTIMEDIA Parlante | Ingreso para audífonos SEGURIDAD Sensor de huella lateral AUTONOMÍA 5000 mAh | 18W

Tapa trasera refractante en el realme 8 5G | Fuente: RPP

Realme 8 5G: ligero y simple

Estamos frente a un diseño propio de nuestros tiempos: acabado brillante de plástico en tapa trasera y bordes, con un arreglo rectangular de tres cámaras en la parte trasera y agujero en la pantalla para la cámara selfie. Sin embargo, realme plantea otra aproximación.

Aquí se aprecia el sensor de huellas y el sistema de cámaras | Fuente: RPP

Para empezar, los botones de volumen se ubican a la izquierda justo debajo de la larga bandeja para SIM y microSDXC, en contraparte del sensor de huellas lateral a la derecha que rompe la armoniosa recta del borde. El parlante, el puerto USB-C y un micrófono se ubican en la base, dejando un borde superior limpio.

En la parte inferior tenemos el ingreso para audífonos, el puerto USB-C y el único parlante del equipo | Fuente: RPP

Tenemos un equipo muy compacto, pero también resbaladizo. Úsalo siempre con su protector de gel para evitar golpes. En verdad, su diseño es parte de la enorme propuesta actual de la gama media.

Realme 8 5G: una pantalla veloz, pero de poco brillo

La pantalla cuenta con un sistema para el boost de color | Fuente: RPP

Con los días más claros, este equipo evidencia que la potencia del brillo no es lo suyo. Este panel logra hasta 600 nits de potencia apoyado en un boost de tono y comienza a evidenciar zonas grises desde los 30 / 150 grados de visión si vemos el panel desde las esquinas.

En interiores la pantalla va bien, pero bajo luz directa sufre un poco | Fuente: RPP

Frente a esa tonalidad, realme nos da un boost de 90 hercios en tasa de refresco, y así logramos una mayor fluidez en la navegación de Android. La respuesta táctil anda muy bien, tanto para gestos como para toques. Lo que sí queda evidenciado es el tono vívido que viene por defecto, que resalta ligeramente los colores en esta opaca experiencia.

Realme 8 5G: más RAM por software

Android 11 bajo Realme UI 2.0 | Fuente: RPP

Los añadidos de realme sobre Android 11 son sutiles, frente a experiencias muy personalizadas como MIUI de Xiaomi o HiOS de Tecnomobile. En este caso, realme UI 2 añade condiciones más sugeridas en temas de personalización que serán apreciadas por aquellos que buscan optimizar, como en mii caso, el tamaño de todos los elementos en pantalla.

La multitarea va bien en esta versión de 8GB | Fuente: RPP

En el caso de los gestos, creo que es una de las capas que mejor los optimiza para el arrastre de barras, paso de menús y aprovechamiento del panel bloqueado. Incluso la sección “Pantalla de inicio y bloqueo de pantalla” es tan larga que requiere un swipe violento para llegar a todas las opciones.

Así de largo es el menú de pantalla | Fuente: RPP

Ojo, esto no está nada mal. Bajo el software ligero, realme tiene mucho de esto: menús especiales y opciones muy específicas de configuración. De hecho, te recomiendo darte una vuelta por su sección “herramientas de conveniencia” para ajustar detalles de burbujas, swipes, gestos de navegación y más. A diferencia de sugerencias a lo largo de la navegación, todo esto se reserva para el menú y no resulta invasivo.

Desde aquí podemos ajustar todos los detalles adicionales de realme UI 2.0 | Fuente: RPP

Por software, realme nos da un boost de RAM configurable que virtualiza hasta 5GB adicionales, reservando espacio en el almacenamiento para dar ese empuje extra para ciertas tareas. Por lo pronto, el impacto en el rendimiento del equipo parece no afectarse, pero tampoco mejora las cifras del Geekbench.

Desde la sección RAM en "Acerca del teléfono" podremos ajustar la RAM virtual | Fuente: RPP

Espero ver algunos avances en Realme UI 3.0 y su adaptación a Android 12 pronto. Es una de las capas que más me gusta usar.

Realme 8 5G: unas cámaras que sorprenden

Tenemos un sistema triple de cámaras y un logo redondo de IA | Fuente: RRPP

Cuando vi que el sistema de lentes no incluía un gran angular, miré con menos cariño a este realme 8 5G. Sin embargo, tras una semana de uso puedo decir que me ha sorprendido la calidad de sus fotografías. Por lo general, tendremos notas con buen punto de saturación y detalle, de mucha vida. En todo tipo de condición ha sido una experiencia grata de fotografía.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El sistema se complementa con un ToF y un lente macro de 2MP que evidencia en cada toma esa resolución.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, hemos tenido una de las experiencias más veloces de proceso de imagen en la gama media. Además de obtener buen detalle y darles una vida más orgánica a las fotos, el resultado aparece bastante más rápido que otros equipos de la misma gama. Hasta un segundo y medio menos, en promedio.

La cámara delantera anda muy bien en todo tipo de condiciones e iluminación. Le di con contraluz RGB y luz LED a tope, y aun así fue capaz de procesar la imagen de manera tremenda.

Selfie de día con modo retrato | Fuente: RPP

Foto en contraluz directa y modo retrato. En la previa la luz reventaba demasiado, pero la foto salió muy bien balanceada | Fuente: RPP

Selfie de noche con disparo automático | Fuente: RPP

Selfie de noche con contraluz directa | Fuente: RPP

El rebote de la luz azul es artificial, pero otras marcas lo interpretan como blanco o celeste tenue | Fuente: RPP

Ha sido una revelación este sistema fotográfico. Sin embargo, es una pena que no tenga un lente gran angular.

Realme 8 5G: una aclaración en temas de rendimiento

Este es el score obtenido en GeekBench... no hay mucha diferencia con la RAM virtual | Fuente: RPP

Insisto: el trabajo de MediaTek con su procesador Dimensity no debería ser subestimado. En este caso, probamos el MT 700 5G, uno de los presentados para la gama media y que mejora la multitarea, uno de los apartados más evidentes bajo esta nueva marca.

Tenemos un indicador de RAM virtual | Fuente: RPP

Sin embargo, hay un tema que debo aclarar. Realme nos dio un modelo de 8GB de RAM para la review, una versión que, por lo menos en Perú, no estará disponible por ahora o, por lo menos, durante esta parte del lanzamiento. La que ofrecen localmente es la de 4GB, así que entiendo que debe haber distancia en el performance entre este modelo y el que se ofrece localmente. Incluso con el boost de RAM por software, no sabría si el equipo sigue optimizado. Me parece importante de aclarar en aras de la transparencia con la que siempre manejamos las reseñas en NIUSGEEK.

Hasta 236mbps en 5G | Fuente: RPP

En temas de conectividad no he tenido el mejor desempeño en temas de redes WiFi, y casi siempre he tenido un rendimiento menor en mi red WiFI 6 en casa. Si bien iba rápido, no tenía el desempeño más alto. En temas de 5G, por otro lado, sí que cumplía en interiores. Mientras escribo esto, acabo de obtener 134 de descarga y 30.5 de subida usando datos sentado en mi estudio. Fenomenal. El Bluetooth ha sido sólido con audífonos y relojes, y el GPS era preciso en viajes cortos en la ciudad.

El sensor de huellas se aloja en el borde derecho | Fuente: RPP

El lector de huellas va bien, y funciona sin problemas con varios dedos de la mano izquierda, un hábito que he desarrollado con sensores laterales. La multimedia no es la mejor, pese a que el parlante inferior es muy potente.

Así luce la web de NIUSGEEK | Fuente: RPP

Me hubiese gustado probar el modelo de 4GB, y poder entregar una experiencia de uso más cercana a lo que tendrás si compras este teléfono.

Realme 8 5G: una gran autonomía de carga lenta

Bajo el chasis tenemos 5000 mAh | Fuente: RPP

Pasar el día es un tema que ya tengo presupuestado con este tipo de modelos, y este realme 8 5G no ha escapado a ese vaticinio. He tenido jornadas de día y medio con casi 7 horas de pantalla, y no he visto drenajes veloces.

Así anduvo nuestro uso promedio | Fuente: RPP

Sin embargo, cargar esta batería masiva de 5000 mAh con solo 18W de potencia es un premio a la paciencia. En casi dos horas he podido tener jugo de cero a 100.

Realme 8 5G: ¿Vale la pena?

Nos hubiese gustado probar el modelo que se ofrece localmente para saber si es recomendable o no | Fuente: RPP

No niego que estemos ante un conjunto de componentes que, sin depender exclusivamente de la RAM, funcionan bien. Sin embargo, la velocidad de esos procesos no es la misma cuando probamos un teléfono de 4GB y lo contrastamos con uno de 8GB. En esta última configuración, el realme 8 5G se portó bien, de manera solvente. Sin embargo, no me atrevo a recomendar una versión que no pude probar y que, lamentablemente, difiere de la ofrecida localmente. Este equipo es muy competente, pero no me consta que con la mitad de RAM vaya igual. Este sí, pero son 8GB.

* Equipo cedido a préstamo por realme Perú desde el 20 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local con 4GB: 1099 en retailers.