Este es el compacto iPhone 12 mini. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Un teléfono más pequeño. Ese es el pedido que escuchado a muchos amigos y amigas desde hace un buen tiempo.

Ahora la mayoría de equipos tienen al menos 6.1 pulgadas de pantalla y el último intento de Samsung en la gama alta con un celular pequeño fue el Galaxy S10e de 5.8” en 2019. Pero Apple tomó la carga y presentó en 2020… ¿su iPhone 12 menos exitoso? Esta ha sido nuestra experiencia con el incomprendido iPhone 12 mini.

Mini sorpresa

Primero un poco de contexto. Migré a Android desde 2018 cuando dejé atrás mi iPhone 6s, despechado por la eliminación del puerto de audífonos y luego he tenido muy buenos Android en mis manos como equipos de uso diario: el P10 de Huawei, Note 9 de Samsung y el Note 10+, que terminó eliminando también el puerto de audífonos.

El iPhone 12 mini mide poco más de 13 centímetros. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

No es que haya decidido migrar por eso a iOS, pero tuve la suerte de ganar un sorteo de iShop para llevarme el iPhone 12 mini.

Evidentemente, como alguien interesado en la tecnología tenía que probarlo y ver cómo ha cambiado la plataforma de Apple.

Pequeño y ligero

El unboxing del iPhone 12 mini es… poco estelar. Está el equipo, un cable, eyector de SIM, algunos papelitos y un sticker de Apple. Y por lo que hemos visto, esta será la experiencia en la gama alta en otras marcas también.

El iPhone 12 mini tiene una pantalla OLED de 5.4 pulgadas que lo hace destacar. Eso sí, Apple todavía no implementa una pantalla con un refresco mayor a 60Hz, algo que ya se pide a gritos en un gama alta.

Los unboxings son cada vez más cortos. No solo Apple ha dejado de incluir cargador. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Además, lo convierte en la unidad con más píxeles por pulgada de toda la línea (476 ppi), incluso superando al iPhone 12 Pro Max (458 ppi).

Por primera vez Apple le da OLED a toda su línea de gama alta y es una mejora bienvenida.

En general, nos recuerda a los buenos tiempos del iPhone 4 con sus bordes metálicos. Un detalle interesante, el iPhone 12 mini pesa 135 gramos, tan solo 2 menos que el teléfono lanzado en 2010.

El 'notch' es prominente en la pantalla OLED de 5.4". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Face ID sí, pero no basta en nuestros tiempos

Si eres fan de Apple, ya te habrás acostumbrado al ‘notch’, pero en el mundo de Android ya hay varias alternativas.

Se comprende que Apple lo mantenga, por Face ID, pero parece robar demasiado protagonismo en la pantalla que no es muy grande de por sí en el iPhone 12 mini.

Y sí, Face ID es genial. Se complementa muy bien con diferentes apps y funciona correctamente hasta de noche. Pero hay un detalle obvio: si es que salgo a la calle, usaré mascarilla y el iPhone 12 mini no tiene otra alternativa de autentificación rápida.

Face ID es muy rápido y funciona bien hasta en la noche, pero no cuando una pandemia nos obliga a usar mascarilla. Y no Apple, la solución no es tener un Apple Watch para desbloquear el celular. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Es imposible implementar un sensor de huella dactilar? El iPhone 8 lo tuvo e incluso el iPhone SE 2020 también. A falta de botón Touch ID, Apple podría usar el de encendido como tantas otras marcas. Veremos si se anima con el nuevo iPhone.

Una cámara que destaca

Hablamos de los mismos sensores encontrados en el iPhone 12 estándar. Dos cámaras de 12MP, una gran angula y otra gran angular.

Una caminata al parque con el iPhone 12 mini. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Usando el ultra gran angular. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

En modo "instafoodie". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El modo noche ha mejorado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Y el video va muy bien. Apple ha facilitado elegir resolución y cuadros por segundo desde la app de la cámara.

Apple hace un muy buen trabajo con el procesamiento de imágenes y destaca en particular con el sensor frontal de 12MP, apoyado del sensor de profundidad. Los iPhone mantienen ‘notch’, pero esto les ayuda a sacar muy buenos selfies.

Modo retrato y en movimiento. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Selfie a ligero contraluz. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El modo retrato de noche. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Servicios y sacrificios

En primer lugar, el almacenamiento en el iPhone 12 mini arranca en 64GB, una suma que no debería llegar en un gama alta. Criticaría a Apple por negarse a agregar almacenamiento externo, pero cada vez otras marcas lo empiezan a quitar. Apple confía en que los usuarios pagarán una suscripción de iCloud.

Apple ha apuntado recientemente a los servicios para mejorar sus ganancias. Con los iPhone nuevos llega una suscripción de un año a Apple TV+, que tiene un catálogo muy interesante. A la vez, un periodo de prueba en Apple Arcade.

Apple TV+ es un gran extra. | Fuente: Apple

Los servicios están condensados en Apple One, que incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud (50GB) por casi US$ 11 al mes. Una alternativa interesante si estás en el ecosistema de Apple.

Y no puedo negar que encontré a iOS más atractivo, con widgets y mayores opciones de personalización.

iOS 14 se siente como un sistema más amigable y personalizable. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Esto, sumado a un A14 hecho a medida de los celulares de Apple, te da una experiencia muy fluida.

La batería es de 2,227 mAh. Gracias a la pantalla OLED y a la optimización de iOS puede brindar en promedio cinco horas y media de tiempo en pantalla. Es decir, listo para acompañarte durante una jornada.

No he podido probar cómo le va a la batería en el 5G... porque en el Perú aún no hay 5G a pesar de que lo que digan los enemigos de Bill Gates.

Conclusión

El iPhone 12 mini es un buen teléfono, especialmente para los amantes de los celulares compactos. Pero otros usuarios probablemente prefieran el iPhone 12 estándar. Las ventas lo demuestran, el iPhone 12 mini es uno de los menos vendidos de la última generación de Apple.

El iPhone 12 mini es uno de los celulares más compactos y completos del mercado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Pero, insisto, si buscas un celular compacto, ahí está. Tiene el mismo chip que el iPhone 12 Pro Max, sonido estéreo, una buena pantalla OLED y 5G a prueba de futuro.

Aprovecha, que probablemente sea uno de los últimos de su especie.

El iPhone 12 mini junto al Galaxy S21. Pronto también tendremos un review del gama alta de Samsung. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.