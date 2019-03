El Galaxy S10+ es la apuesta de Samsung para la primera mitad del 2019. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

Este 2019 será un año clave para la división móvil de Samsung. La compañía que produce más celulares a nivel mundial se ve amenazada por un ascenso chino y ha respondido con cinco smartphones presentados en el Unpacked 2019 en San Francisco.

Si bien el plegable Galaxy Fold jaló muchas miradas, la línea Galaxy S10 es la apuesta concreta que competirá con Apple, Huawei, Xiaomi y demás en la primera parte del año.

He tenido la oportunidad de probar el Samsung Galaxy S10+ como mi teléfono principal, “daily driver”, y puedo decir que Samsung ha puesto la vara alta.

Un mensaje claro: "Adiós notch". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Diseño digno de un décimo aniversario

157.6 x 74.1 x 7.8 mm

175 gramos de peso

Certificación IP68 – hasta 1.5 metros de profundidad en agua dulce por media hora

Samsung no había cambiado mucho en el Galaxy S9, pero este año el S10 sí representa una nueva manera de ver a su buque insignia.

En lo personal, agradezco la resiliencia de Samsung respecto a no adoptar el ‘notch’ en sus Galaxy S y Note. En cambio, incorporó una perforación en forma de píldora para albergar sus dos cámaras delanteras.

Se mantiene un cuerpo de vidrio (hay una versión especial con cerámica). Recordemos que el metal obstruye la carga inalámbrica, que en el caso de toda la serie S10, también es inversa.

Hablamos de un teléfono que se ve y se siente ‘premium’. Y es muy interesante lograrlo haciendo un dispositivo menos pesado que el S9 Plus en 14 gramos.

La ubicación del botón de prendido puede resultar poco natural al inicio (está más elevado de lo normal). Al igual que el lector de huella ultrasónico, su ubicación no nos resulta familiar.

Netflix en el S10+. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

De nuevo: la mejor pantalla del mercado

Dynamic AMOLED 6.4 pulgadas

Resolución 1,440x3,040 píxeles

Relación de aspecto 19:9

Desde el S8, no hay discusión: Samsung gana en esta categoría. DisplayMate ha certificado su excelencia con la calificación A+.

La luminosidad de la pantalla llega hasta 1,200 nits, algo muy útil para usar el S10+ en exteriores durante el verano.

No he tenido la oportunidad de probar la resistencia del Gorilla Glass 6 ante una caída, aunque sí quedó un rayón luego de que el celular interactuó con una superficie áspera. Es esencial mantener en buen estado la pantalla. Bajo de ella tenemos sensores y el lector de huellas dactilares ultrasónico. Afortunadamente, los S10 que se venden en retail incluyen un protector de pantalla.

Y respecto a la “píldora”. Puede resultar para algunos intrusiva, aunque considero que lo es menos que el ‘notch’. En este caso, hablamos de gustos.

El Galaxy S10+ debe ser el mejor teléfono para quedarse pegado a Netflix en este momento, aunque a veces la pantalla curva te da unos molestosos “toques accidentales”. Una pequeña complicación de cada vez tener menos bordes.

Así lucen las dos cámaras delanteras. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

Cámara: más opciones y más estabilidad



Posterior: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (lente principal), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom + 16 MP, f/2.2, 12mm (gran angular), 1.0µm

Selfie: 10 MP, f/1.9, 26mm, 1.22µm, Dual Pixel PDAF + 8 MP, f/2.2, 22mm (amplio), 1.12µm, depth sensor

La adición de un lente gran angular le da mucha más versatilidad al Samsung Galaxy S10+, el setup de cámaras del teléfono además lidera el ranking DXO Mark.

Las cámaras posteriores comparten el primer lugar con los Mate 20 Pro y P20 Pro de Huawei con 109 puntos, mientras que en la cámara selfie, la cosa el note le saca distancia al Google Pixel 3.

Samsung ha incorporado un chip NPU para asistir mejor a la hora de tomar fotos. El celular te peude decir cuál es el mejor encuadre y ajustar sus escenas para cada foto. Y es verdad: la experiencia ha mejorado, pero aún Google lleva ventaja en la fotografía computacional.

Las tres cámaras traseras del Galaxy S10+. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

Tal vez una de las mejores adiciones en este Galaxy S10+ es la del estabilizador en la grabación de videos. Hablamos de una experiencia mucho más fluida, pero que aún no está al mismo nivel de lo observado en una cámara de acción como la GoPro Hero7 Black.

También destaca la inclusión de un Modo Instagram de manera nativa dentro de la aplicación de Cámara.

Comparamos la estabilización del iPhone XS Max, Galaxy S10 y GoPro Hero7 Black. | Fuente: RPP

One UI: Un paso positivo

Android 9 Pie con One UI

Asistente Bixby

Si de algo nos hemos quejado respecto a Samsung, han sido sus capas de personalización y falta de soporte rápido en las actualizaciones de Android.

La compañía ha introducido en Android 9 Pie esta nueva capa que ha logrado lo imposible: no sentí la necesidad de instalar Nova Launcher.

La interface de One UI hace que incluso manejar con una mano un celular con una pantalla de 6.4 pulgadas no parezca una tarea difícil. Samsung por fin nos permite simplemente usar gestos para el multitasking, Home y atrás.

Hablamos de un claro avance de Samsung. Ahora, toca esperar a ver cómo procede el tema de las actualizaciones de software.

Y ahora vamos al otro elefante (¿botón?) en el smartphone: Bixby. No tengo nada contra el asistente personal, pero aún no parece una alternativa que me haga dejar el Google Assistant. Eso sí, se agradece que tenga una versión en español.

Sí me resultó útil en Bixby Routines. Donde, por ejemplo, el Wi-Fi se activa automáticamente y se cambian los accesos directos en la pantalla de inicio cuando detecta que llegué a casa. Automatización para dummies.

El botón dedicado a Bixby se puede reasignar en cierta forma, pero no definitivamente (al menos de manera nativa).

El multitasking del S10+ en One UI. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

También importa lo que está dentro

CPU Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55)

8 GB de RAM

Batería de 4,100 mAH

Depende de dónde estés. Tu Galaxy S10+ tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 855 o un Exynos 9820. En el caso del Perú, la segunda opción es la que llega oficialmente al mercado y es la que hemos probado.

Android Pie brilla en el Samsung Galaxy S10+ y no sentimos en ningún momento que la RAM ha quedado chica, tampoco los 128 GB que lleva de memoria interna. Si necesitas más puedes comprar un modelo con hasta 1 TB o ampliar vía micro SD (hasta 512 GB).

La batería es la más generosa en un dispositivo Samsung. 4,100 mAh realmente pueden significar una batería para todo el día, que incluso se puede compartir con otros dispositivos con carga inalámbrica Qi.

Como con otros dispositivos, guardo reserva de la utilidad diaria de esta función a excepción de cargar un periférico como los Galaxy Buds o un Galaxy Watch mientras cargas el celular con cable. Por el momento, hablamos de un sistema ineficiente para cargar otros smartphones.

La carga inversa en los Galaxy Buds. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

¿Vale la pena?

Entiendo tus reservas si compraste un flaghsip del 2018. También hay que ser claros, un gama alta no es para todos. La gama media es cada vez más competitiva y vale la pena explorarla.

Este es tu momento si no compraste el S9 en espera del S10 o Apple te ha decepcionado últimamente y quieres salirte del ecosistema. Y no solo hablamos del S10+.

El S10e es una opción para los acostumbrados a pantallas más chicas y, en hardware, una paliza al iPhone XR.

Si esperas una pantalla más grande y la cámara triple, pero no te acomoda la perforación en forma de píldora en la pantalla, el S10 es la mejor opción.

El S10+ es la edición más completa y, hasta el momento, el mejor dispositivo Android del mercado. Samsung ha cargado su gama alta de features (la mejor pantalla del mercado, tres cámaras traseras, lector de huellas ultrasónico, puerto para audífonos, memoria expandible, parlantes estéreo, etc) y estamos seguros que la competencia no demorará en responder.

Toda la línea Galaxy S10. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama