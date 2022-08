Samsung presenta los nuevos Z Fold 4 y Z Flip 4 | Fuente: Samsung

Samsung no para, y ese paso contundente la lleva a liderar mercados que, aun sin ser una tendencia consolidada, siguen siendo de exploración constante: los teléfonos plegables Por más de 3 años, la firma surcoreana ha desafiado al resto de competidores a seguirles el paso anual de dos modelos distintos. No hay otra marca, en el mundo, que lo haga. Y Samsung vuelve a subir esa apuesta con los nuevos Z Flip 4 y Z Fold 4.

Presentados en una edición hibrida en la ciudad de Nueva York, los teléfonos plegables de la marca han sabido madurar consistentemente, ganando medidas en lugares específicos y puliendo detalles sobre los elementos que requerían mayor atención en esta versión 2022: la autonomía y las cámaras. Vamos a detallar esas mejoras.

Samsung Galaxy Z Flip 4: más pequeño y potente

Para empezar, el Z Flip 4 se vuelve un poco más esbelto. Nos encontramos con un equipo que reduce algunos milímetros al modelo anterior, tanto en grosor como en largo. Esta reducción, sin embargo, no impacta en el tamaño de pantallas, pues se optimiza el tamaño de los bordes.

Las cámaras del Z Flip 4 destacan un poco más que en el modelo anterior | Fuente: RPP

La bisagra mejora respecto a la generación anterior, pero no de manera radical. Es más cómoda, más dócil y mantiene la firmeza de la versión 2021, pero pierde tamaño para dar paso a un diseño más definido. La pantalla AMOLED dinámica 2X de 6,7 pulgadas se mantiene en FullHD+ a 120 hercios en tasa de refresco, un calco de la versión anterior.

La pantalla externa de 1,9 pulgadas tampoco luce diferente, pero sí incrementa su valor con funciones como el control de domótica mediante Smart Things, una lista de contactos rápidos, respuestas veloces desde ese panel para apps de mensajería y correo, fotos verticales con el teléfono cerrado y otras novedades.

VIDEO: Este es el nuevo Z Flip 4 de Samsung | Fuente: RPP

El nuevo corazón del Z Flip 4 es el Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, una apuesta que se volverá frecuente en este sector del mercado gracias a un reciente acuerdo firmado por ambas empresas y anunciado por el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon.

Con este nuevo procesador, y los 8GB de RAM empujando la experiencia de uso, llega también una posible mejor autonomía. Esta edición incluye una batería de 3700 mAh, 400 más que la edición Flip 3. Se mantiene la carga inalámbrica y se incluye compatibilidad con sistemas de 25W.

Si bien el lente gran angular del Z Flip 4 se mantienen en las mismas métricas del modelo anterior, el lente principal pasa de 1,4 a 1,8 micras e incluyen el algoritmo de “Nightography” que se estrenó en la línea Galaxy S22 presentada a inicios de año y que optimiza la fotografía nocturna.

El nuevo Galaxy Z Flip 4 estará disponible (al menos en Estados Unidos) a partir del 26 de agosto arrancando en 999 dólares con una configuración base de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

VIDEO: Este es el nuevo Z Fold 4 de Samsung | Fuente: RPP

Samsung Galaxy Z Fold 4: la gran apuesta por los detalles

El que ha tenido más ajustes integrales ha sido el “hermano mayor” de la familia Z: el Fold 4. En este caso, la bisagra y los bordes han perdido medidas para darle protagonismo a las pantallas: la externa que gana en ancho para comodidad de los dedos, y la interna que reduce los bores en 3 milímetros.

Otro punto de inflexión son las cámaras, que mejoran la propuesta del modelo 2021 por mucho: un sensor principal de 50MP con Nightography, un lente gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP que logra hasta 30X de zoom digital y parte desde los 3X ópticos.

Si bien comparte el procesador Snapdragon 8+ Gen 1, no crece en autonomía y mantiene sus 4400 mAh respecto al Z Fold 3, ni tampoco varía el almacenamiento o la RAM.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 también tendrá su fecha de lanzamiento oficial el 26 de agosto, arrancando desde los 1,799 dólares con una configuración base de 12GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Samsung ha demostrado que la tendencia no sirve si no se adapta al usuario, y esta cuarta generación de Z Fold y Z Flip ha sabido responder a la demanda en menos de 3 años. Con este UNPACKED, Samsung no solo lidera el mercado de teléfonos plegables: lo define y transforma.