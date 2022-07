La nueva versión de la capa de personalización de Android 13 para celulares Samsung se mostró en imágenes filtradas. | Fuente: GizChina.it

Probablemente no estaba en los planes de la firma, pero ya se han revelado las primeras imágenes de One UI 5, la capa de personalización de Android 13 diseñada especialmente para móviles Samsung.

Gracias al acceso a la versión beta que obtuvo 9to5Google, la interfaz del sistema operativo que se espera haga su debut a finales del 2022 con el lanzamiento de la serie Galaxy S22 se pudo ver y así se hicieron notar los cambios que tendrá esta iteración comparada con las anteriores.

One UI 5 se deja ver por primera vez

Uno de los primeros cambios se aprecian en el área de las notificaciones ya que, si bien no es sustancial, los íconos de las apps que lanzan notificaciones son más grandes a comparación de versiones pasadas. Adicionalmente, existen algunos cambios visuales y de transparencia en la parte inferior de esta zona.

No obstante, la modificación más notoria se puede ver en los cuadros de diálogo que saltan cuando el sistema requiere una confirmación del usuario. Hasta el momento, Samsung contaba con su propia interfaz en este apartado, pero todo parece indicar que para su variante en Android 13 usará la de Google para que haya menos cambios en comparación con otras capas y para acelerar la adopción del sistema en sus equipos, aunque esto podría modificarse en el futuro.

En lo que respecta a la multitarea, la interfaz gana nuevos gestos que permiten ingresar al modo multipantalla con el deslizamiento de dos dedos hacia abajo desde la parte baja del móvil. Además, se puede usar un gesto desde la esquina superior derecha para que la ventana se convierta en una flotante.

La app de galería se actualizó con un escaneo OCR. En otras palabras, podemos escoger el texto de las imágenes que tengamos en nuestra aplicación. No obstante, también puede hacerse desde el propio teclado del dispositivo ya que este cuenta con una función para extraer el texto de las fotografías similar al que ya tiene iOS. Por supuesto, esta no es totalmente nueva ya que el asistente virtual Bixby también la tenía, pero Samsung ha optado por convertirla en parte integral de One UI 5 al ver las tendencias de Google y Apple.

El Centro de Seguridad de celulares Samsung en Android 13 será similar al de los Pixel de Google y desde él se podrán gestionar apartados como contraseñas, actualizaciones de apps, entre otras. Básicamente, consiste en reunir varias funciones que ya estaban disponibles en Android 12 pero, esta vez, en una misma sección.

Menos cambios para una mejor estabilidad

La versión beta de One UI 5 también reveló algunos cambios un tanto menos perceptibles, pero además de las que ya fueron mencionadas, no hay otra especialmente llamativa. Lo que estaría buscando Samsung basándonos en lo visto en las imágenes, es priorizar la estabilidad del sistema para mejorar la velocidad de las actualizaciones.

No obstante, es importante resaltar que, dado que esta es una versión beta, aún estaría sujeta a cambios futuros. Solo queda esperar a la versión definitiva del sistema que llegará a los próximos equipos de Samsung.

