Como te contamos en exclusiva por NiusGeek, Xiaomi llega a Perú de manera oficial a través de la operadora Entel y abre un nuevo capítulo en el mercado peruano de móviles.

La marca china ha sido reconocida por ofrecer equipos de buenas prestaciones a precios bastante competitivos.

Pero Perú no es el único país de la región donde Xiaomi está presente. ¿Cómo ha impactado tras llegar a México y Chile? NiusGeek consultó con expertos.

"Aquí en México, a pesar de que está con la telefónica más grande (Telcel), es complicado llegar y ser reconocido compitiendo contra marcas que llevan años y años vendiendo productos. Si bien en nicho muy específico de los ‘Mi Fans’ la marca es bastante popular, creo que aquí no ha cambiado. Es finalmente otra compañía que está compitiendo para vender (en la categoría de grandes volúmenes).

Los ‘Mi Fans’ ya pueden comprar aquí sus productos. Ya sea en tiendas en línea y locales físicos. Xiaomi piensa abrir 20 tiendas en todo México (ya hay tres y pronto abrirá un cuarto en Ciudad de México).

Las tiendas es una forma de acercar la marca a los que no conocen nada de Xiaomi y sobre todo a los que no conocen los celulares. Aquí no ha cambiado nada. En participación de mercado todavía tiene muy poco".