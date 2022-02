NIUSGEEK tiene a prueba al Redmi Note 11 de Xiaomi | Fuente: RPP

La última semana de enero, Xiaomi anunció la llegada de su nueva línea Redmi Note 11 como la renovación de su exitosa saga 10 que, valgan verdades, levantó el listón de la gama media durante el 2021. Este 2022, la estrategia es un poco distinta, pues la llegada de esta nueva dinastía de la marca “calidad/precio” se programó de manera escalonada. El primero en arribar es este modelo Note 11 a secas, y hay algo que no podemos ocultar. Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Nos tocó revisar el modelo negro de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento | Fuente: RPP

XIAOMI REDMI NOTE 11 4G TAMAÑO 159.9 x 73.9 x 8.1 mm PESO 179 g PANTALLA AMOLED 6,4" 1080 x 2400 | 90Hz | 700 - 1000 nits | GG3 OS Android 12 | MIUI 13 CPU Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 64 o 128 GB | UFS 2.2 | Expansión via microSD RAM 4 o 6GB | Virtualización de RAM CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 118˚ CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 SENSOR TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 13 MP, f/2.4 CONECTIVIDAD 4G | WiFi AC | BT 5 | GPS | Emisor IR | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Puerto 3,5mm | Estéreo | 24-bit/192kHz | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huella lateral | reconocimiento facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 33W carga rápida

Así luce el borde inferior | Fuente: RPP

Xiaomi Redmi Note 11: Diseño en plástico y menos redondeado

En esta gama, Xiaomi nos condiciona al agarre del plástico en la tapa trasera y los bordes, con unas líneas más firmes que el año pasado y un poco más de carácter en look. Se siente un equipo mejorado en temas estructurales, más firme y con un peso mejor balanceado.

El ingreso del audífono está al lado del parlante superior | Fuente: RPP

La distribución de los botones sigue siendo la habitual en la marca: el sensor de huella lateral bajo el control de volumen en el borde derecho, la bandeja SIM en la parte alta del borde izquierdo, una apretada convivencia del ingreso de audífonos cerca de un parlante al lado del emisor de IR en el borde superior, y la base que acomoda al puerto USB-C con el otro parlante del teléfono.

El sensor de huellas se ubica en el lateral izquierdo | Fuente: RPP

Eso sí, el modelo que nos tocó reseñar es negro, y muy opaco. Afortunadamente, Xiaomi no olvida incluir en la caja – además del cargador – una cubierta de gel.

Xiaomi Redmi Note 11: AMOLED para las masas

El contraste de la pantalla es muy bueno | Fuente: RPP

En este caso, el tamaño escogido por Xiaomi es muy cómodo: 6,4 pulgadas no exigen demasiado al dedo en la dura tarea de alcanzar íconos en la parte superior del panel. Eso, sumado a un AMOLED de 90 hercios en esa gama, hace que el equipo sea fácil de usar y manipular.

La extensión del panel va bien, salvo por ese ligero borde inferior más ancho | Fuente: RPP

Los ángulos de visión no sufren con este tipo de pantallas, y la reproducción de color anda dentro de lo esperado. Contamos con AOD y animaciones para la pantalla de bloqueo, pero no podemos interactuar con ellas desde el panel apagado. Ahí, insisto, Motorola aplasta a todos.

Ahora sí los grises son menos luminosos y ayudan a ver mejor el contenido | Fuente: RPP

La respuesta táctil anda bien, y entiendo el hecho de que Xiaomi haya apostado por reducir costos de implementación para traer AMOLED a ese nivel de precios, usando un sensor de huellas lateral en lugar de uno bajo pantalla – bueno, la tasa de refresco está a 90 hercios porque el procesador que lleva no soporta más -. Todo por tener AMOLED a 700 nits en promedio y hasta 1000 bajo luz directa.

Es indiscutible la potencia de los nits en este panel | Fuente: RPP

Punto por destacar: la suavidad en la unión del panel con los bordes de plástico. La navegación por gestos es bastante suave, gracias a esa ligera curva que se adapta a la yema del dedo.

Xiaomi Redmi Note 11: MIUI 13 enmienda un terrible error

Primer equipo con MIUI 13 que probamos | Fuente: RPP

Contamos con una nueva versión de MIUI: la 13, adaptada a Android 12. Sí, MIUI 13 con Android 12 en el Redmi Note 11. Tierno. En este caso, la capa de personalización de Xiaomi mejora varios detalles que se habían mantenido inalterables y otros que, lamentablemente, persisten.

El modo oscuro ya respeta las condiciones de las apps | Fuente: RPP

Para empezar, el software se deshace de su terrible “Modo Oscuro forzado” y sucumbe a los mandatos de las apps, sin alterar a la fuerza su paleta de colores para darnos más zonas oscuras. Estaba mal implementado, y finalmente es decente.

Esta pestaña de privacidad permite esconder el contenido de las apps que seleccionamos | Fuente: RPP

Un detalle que me gusta mucho es la capa extra de privacidad que se añade en la multitarea. Si existía antes, lo ignoro – eso es culpa de Xiaomi por no tener menús que sugieran estos aditivos -, pero ahora podemos esconder el contenido de una pestaña en la visión multitasking. Hermoso, útil y altamente recomendable.

Tenemos esta molesta notificación que nos quita hasta 20 segundos de una acción simple | Fuente: RPP

Lo que sí necesitamos eliminar son dos cosas: la primera, ese insistente cartel de 10 segundos para “estar seguro de los cambios” – que sube a 20 cuando vamos a restaurar el equipo a fábrica -; y la segunda, el proceso de análisis de apps desde el Play Store - es una redundancia cuando ya tenemos Google Play Protect -. Con las apps preinstaladas no me meto, porque entiendo que es parte del negocio de Xiaomi con desarrolladores, pero igual es injustificable que vengan juegos que nunca voy a abrir y que consumen espacio. Cualquier que defienda esto, no sabe de lo que habla.

Tenemos publicidad en pop up cuando el equipo analiza las aplicaciones | Fuente: RPP

Hay margen de maniobra, y espero que Xiaomi sepa virar en el camino de la coherencia para sus futuras actualizaciones. Un año más de ese bendito letrerito me provocará varios dolores de cabeza.

Xiaomi Redmi Note 11: Cámaras y variedad

Así luce el arreglo de cuatro cámaras en la espalda del Xiaomi Redmi Note 11 | Fuente: RPP

Siempre critico que, en esta categoría de precios, las marcas no apuesten por añadir algo más que un ridículo sensor macro de 2MP o un ToF. Aquí también los tenemos, pero también tenemos un gran angular y un lente primario de 50MP. Nada mal, realmente el trabajo automático del lente es muy esmerado, incluso aplicando un poco de zoom.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en contraluz directo | Fuente: RPP

El lente gran angular es un poco menos contundente, pero funciona para publicaciones en redes sociales y añadir ese ligero vértigo que esa distancia focal puede lograr. De noche no rinde de la misma manera, pero es de esperarse cuando Xiaomi no añade ese lente en el “Modo noche”.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: RPP

El macro es eso… así nomás.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente principal, un poco más de detalle y mayor gama de color a casi la misma distancia | Fuente: RPP

El lente delantero anda mejor que en otras versiones, y ya es capaz de regular la sobre exposición un poco mejor que la generación previa. Incluso el bokeh del “modo retrato” en la selfie ha mejorado.

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Si bien la cámara controla mejor la s0breexposición, ahora tiende a oscurecer ligeramente las fotos | Fuente: RPP

Selfie de noche en modo normal | Fuente: RPP

Selfie de noche en modo retrato, y vemos que mejora la exposición del rostro | Fuente: RPP

No es un mal combo de cámaras, y es capaz de darnos buenas fotos en condiciones óptimas de luz, aunque el color tenga desbalances e inclinaciones constantes hacia los tonos fríos.

Xiaomi Redmi Note 11: ¿dónde está la RAM?

Asi luce el rendimiento del Redmi Note 11 en GeekBench | Fuente: RPP

El equipo que tenemos a prueba incluye, además del Snapdragon 680 que es el responsable de limitar la tasa de refresco y la conectividad 4G, una RAM de 4G y 64Gb de almacenamiento. Xiaomi nos ha precisado que el modelo a comercializar tendrá 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento, pero es importante establecer algunas condiciones sobre mi tiempo de uso.

Así de lleno anduvo el equipo durante mis pruebas | Fuente: RPP

Al copar mi almacenamiento de 64GB ya no pude activar mi RAM virtual | Fuente: RPP

Casi siempre, las aplicaciones que minimizaba a segundo plano se reiniciaban, como si la RAM provocara su cierre irreversible. Me ha tocado compartir con el equipo de NIUSGEEK algunas notas en nuestro grupo de WhatsApp desde Feedly, y me encontrado con el reinicio de esta última cada vez que he vuelto. Eso mismo pasaba con los correos, documentos o cualquier app que usara en segundo plano. Olvídate de regresar a tu juego si lo minimizas con una llamada. Hay una gestión de RAM que no está bien optimizada, y espero que mejore por software. Podemos virtualizar la RAM, pero en una capacidad tan limitada como 64GB - la de mi unidad de prueba – era imposible echar a andar ese beneficio.

Velocidad registrada con Claro Perú desde redes 4G en San Isidro | Fuente: RPP

En temas de conectividad, la velocidad lograda en 4G es austera, aunque promedio en mi operadora. La estabilidad del Bluetooth anduvo bien, aunque la señal de mis Galaxy Buds2 cayó un par de veces cuando ponía el celular en el bolsillo.

Contamos con un modo juegos | Fuente: RPP

En temas de multimedia, el sonido estéreo robustece la experiencia de la pantalla AMOLED. Tenemos un buen combo para ver series y películas, además de contar con unas bocinas que pueden ser exigidas hasta un 60%, momento en el que comienzan a perder algunas frecuencias.

La edición de fotos va bien, pero a veces he tenido cierre de apps | Fuente: RPP

El sensor de huellas va bien, y reconoció bien mi pulgar derecho y el índice izquierdo. Realmente es un equipo que merece tener, al menos, 6GB de RAM para ser eficiente en todo tipo de actividades. Así, con 4GB y 64GB de almacenamiento, es inviable.

Xiaomi Redmi Note 11: Autonomía de sobra

Poco menos de dos días de uso en el Redmi Note 11 | Fuente: RPP

Si hay otro elemento que ponga por encima en esta reseña, junto con la pantalla, es la autonomía. Sus 5000 mAh me han mantenido lejos de enchufes por casi dos días, aunque con un tiempo de pantalla de 8 horas en esa jornada larga. Por lo general, llegaba con 4 horas de actividad y 50% drenado entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche.:

En la caja viene el cargador de 33W | Fuente: RPP

Además de esa fantástica gestión energética, contamos con un cargador de 33W que nos deja el equipo listo para reanudar jornada en poco más de 65 minutos. Tremendo.

Xiaomi Redmi Note 11: ¿Vale la pena?

Xiaomi es una de las pocas que sigue apostando por emisores IR | Fuente: RPP

En este punto, la marca podría ser víctima de su propia manera de canibalizar el mercado, sobre todo porque gran parte del catálogo vigente es igual de bueno o mejor. Veamos a POCO y su rendimiento desde la línea X, o los mismos Redmi Note 10S o Pro que, por la presencia de este equipo, se pueden volver más atractivos sin necesidad de escalar a 5G.

Evita una variable de 64GB y busca, para tranquilidad, algo de 6GB de RAM | Fuente: RPP

En el último par de años, he alabado la manera en que Xiaomi ha pasado de una posición expectante a una dominante en el mercado local. Es hoy la marca que centra las miradas, que se pronuncia en el bolo seguro de recomendados y que, con el tiempo, se ha ganado a pulso el sitio en el que está. Este equipo, así como lo probé, no es la mejor representación de Xiaomi. Busca uno del 2021 que, de todas maneras, bajarán de precio.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el jueves 3 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio del equipo: 899 soles por lanzamiento en configuración de 4GB + 128GB del 10 al 13 de febrero. Precio regular: 999 soles.