Pura pantalla. El ZTE Axon 20 5G es uno de los dispositivos más innovadores de 2020. | Fuente: ZTE

La compañía china ZTE es oficialmente el primer fabricante en ofrecer a los consumidores un teléfono con la cámara oculta bajo la pantalla.

ZTE presentó su Axon 20 5G, un celular que sorprende por la innovación en la cámara selfie, pero que más parece destinado a competir en la gama media alta.

El Axon 20 5G se apoya del Qualcomm Snapdragon 765G, con configuraciones que van desde los 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Su pantalla es OLED con 6.92" y la batería no destaca especialmente con 4,220 mAh.

Ni Fei, presidente de dispositivos móviles de ZTE, mostró en un demo algunas características del Axon 20 5G y se tomó un selfie con la cámara oculta de 32 MP.

Selfie tomado por Ni Fei, presidente de dispositivos móviles de ZTE. | Fuente: ZTE

ZTE ha usado un material altamente transparente que facilita que más luz entre a la cámara. También emplea un algoritmo especial que mejora las imágenes.

Las cámaras traseras son cuatro: principal de 64 MP, ultra gran angular (120°) de 8 MP, profundidad de 2 MP y macro de 2 MP.

La precompra ofrecerá el ZTE Axon 20 5G por 2198 yuanes (US$ 322 al cambio) en su versión básica de 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento. Hay otras dos versiones: 8+128GB (US$ 365) y 8+256GB (US$ 409).

El ZTE Axon 20 5G ya comenzó su preventa en China. | Fuente: ZTE

Esta fue la demo del ZTE Anon 20 5G. Está en chino. | Fuente: ZTE

