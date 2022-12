La señora se ha vuelto una cábala necesaria para los argentinos en Buenos Aires. | Fuente: Twitter

En medio de la gran algarabía por la clasificación de Argentina a la final del Mundial Qatar 2022, una señora se ha vuelto famosa en las redes sociales por su incansable apoyo a la selección pese a su edad.

La llamada ‘Abuela la la la la la’ es tendencia en redes, donde incluso ahora se ha creado su propia cuenta personal, y ha marcado un gran cariño de una hinchada ilusionada con el campeonato máximo de fútbol.

Así nació la ‘Abuela la la la la la’

El primer video que ocasionó esta viralidad de la señora fue uno en el que se une a un grupo de jóvenes en un semáforo de la capital.

En dichas imágenes, los amigos le crearon un cántico basado en la canción “Go West” de Pet Shop Boys: ‘Abuela la la la la la’.

La saga de la “abuela, la, la, la, la, la”. pic.twitter.com/fMHZul2Egd — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) December 10, 2022

Debido a que el pueblo argentino aprecia mucho las cábalas, las celebraciones con la señora prosiguieron, volviéndose una cara reconocida en medio de esta jornada mundialista.

Cristina tiene 76 años y es de Liniers, Buenos Aires. Ella, en realidad, no es abuela, pero sí tiene sobrinos por parte de su hermana, quienes le han ayudado a crearse su propia cuenta de Twitter.

“Buenas tardes. Mi sobrina me ayuda para responder los mensajes hasta que me ponga más canchera. Gracias por tan lindos mensajes, la vida no me dio la oportunidad de tener nietos. Un mensaje amoroso de esta mañana decía que soy la abuela de muchos argentinos. Estoy muy emocionada”, escribe la señora en la red social.

Buenas tardes. Mi sobrina me ayuda para responder los mensajes hasta que me ponga más canchera. Gracias por tan lindos mensajes, la vida no me dio la oportunidad de tener nietos. Un mensaje amoroso de esta mañana decía que soy la abuela de muchos argentinos. Estoy muy emocionada — Abuela la la la la la (@Abuelalalalalaa) December 14, 2022

Aparece en Google

Con la exitosa campaña de Argentina en Qatar 2022, los festejos con la abuela se han vuelto tradición.

Incluso la zona de celebración, la intersección de las calles Caaguazú y Andalgalá, ya aparece identificado en Google Maps.

Ya está en Google Maps el “abuela la la la la la” pic.twitter.com/eKuAFPCj69 — Melisa Avolio (@meliceci) December 13, 2022

Las calles de Qatar, mientras tanto, también se pintan de albiceleste y los hinchas argentinos se vuelven protagonistas en Doha durante las horas previas y posteriores a cada partido. El reto final es este domingo: la tercera copa mundial se definirá en el partido Francia.

