AuronPlay, streamer y youtuber español, ha decidido tomarse unas vacaciones de Internet y ha anunciado que dejará Twitch temporalmente. Raúl Álvarez, considerado como uno de los influencers más grandes de habla hispana, anunció que se alejará de las redes sociales y la plataforma en la que genera contenido actualmente en medio de la grave controversia en la que se le ha involucrado junto a Sara “Biyín” Moledo, creadora de contenido y su actual pareja.

Durante su última transmisión, AuronPlay afirmó estar cansado de la creación de contenido en Internet y que ésto se hizo evidente con su reacción a los premios ESLAND y a Ibai Llanos hace unos días. “Estoy muy quemado de internet. Llevo once años dedicándome a la creación de contenido y se me ha notado últimamente. He tenido una época en la que he abierto stream enfadado y gruñón. Se me ha notado, por ejemplo, con lo de los ESLAND”, dijo el español.

Si bien Álvarez afirma que no se trata de un retiro definitivo de Twitch, no especificó cuánto tiempo estará alejado de la plataforma y de Internet en general, limitándose a decir que podría ser por “un periodo de tres días, una semana o hasta un mes”.

El escándalo de AuronPlay y “Biyín”

Si bien el streamer señaló que el agotamiento por la creación de contenido es el motivo por el que se aleja de Twitch, lo cierto es que su desaparición temporal de Internet tiene otra razón de ser. En las últimas horas, Álvarez se ha visto envuelto en un escándalo por unos antiguos tuits suyos y de su actual pareja Sara “Biyín” Moledo, en los cuales se hacía apología al nazismo y se exponía el racismo contra ciertas nacionalidades como la mexicana y la peruana.

En estas publicaciones, Moledo enalteció actitudes xenófobas contra personas de otras naciones, culturas o simplemente con otras creencias. Tras salir a defender a su novia, AuronPlay terminó involucrado en la oleada de críticas ya que, al captar la atención de los detractores de “Biyín”, también se descubrieron una gran cantidad de tuits o clips en donde se aprecia que el streamer también hizo este tipo de comentarios.

Si bien tanto AuronPlay como “Biyín” se hicieron conocidos por su irreverencia y humor negro que rozaba la incómodo en Internet desde que iniciaron sus carreras en la creación de contenido, estas declaraciones han sobrepasado los límites para una gran cantidad de usuarios incluyendo a seguidores de ambas figuras. El mismo Álvarez se reconoció como un “gilipollas” mencionando que era lo suficientemente mayor como para distinguir los comentarios y chistes que hacía en sus videos de YouTube y otras publicaciones.

El caso Yeremi Vargas fue la gota que derramó el vaso

Pese a que los violentos comentarios xenófobos y antisemitas de AuronPlay y “Biyín” fueron los que iniciaron toda esta controversia, ni siquiera la treintena de publicaciones en Twitter que ambos influencers se han encargado de eliminar en las últimas horas han logrado salvarlos de su principal polémica: el caso de Yeremi Vargas, un niño de 7 años que desapareció en Gran Canaria en 2007 y del que, hasta la fecha, se tienen pocos detalles como para poder esclarecer la investigación.

Según lo que declaró Ithaisa Suárez, madre del menor desaparecido, tanto AuronPlay como “Biyín” se mofaron del caso y estuvieron acosándola a través de redes sociales por un largo tiempo. “Recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado en mi hijo Yeremi y yo le pedí por favor que parara, pero se reían en grupo”, dijo la mujer sobre las burlas de la pareja de streamer.

“AuronPlay me pidió disculpas en su momento, yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas, esto fue en 2013. Pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro, Comando Troll, por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy graves. Yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que nos hicieron pasar”, señaló Suárez en una entrevista que concedió al youtuber AXEL BLAZE16.

Por su parte, Moledo ha negado las acusaciones en su contra en su más reciente directo, mencionando que todo se trata de un montaje para seguir hundiéndola. “Es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé, una de dos: o se está equivocando o alguien le ha pagado. Yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Yo no soy gilipollas en esta vida, soy muchas cosas, pero gilipollas y tonta no lo soy. Y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y lo que no he hecho”, dijo “Biyín” en su transmisión.

