BeReal sufre problemas por su sistema único para subir fotos. | Fuente: BeReal

BeReal, una red social que ha recibido el apodo del “anti-Instagram”, es víctima de su propio éxito.

Bloomberg reporta que la versión de iOS de la app ha alcanzado gran popularidad, pero está presentando muchos problemas.

¿Qué es BeReal y cómo funciona?

No es un secreto que el contenido que vemos en las redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram es mayormente sanitizado y elaborado.

Un estudio reciente muestra que ver este tipo de publicaciones puede generar reacciones negativas, como hacernos sentir inseguros sobre nuestra situación económica.

BeReal intenta saltar esta valla con una dinámica única. La red social elige un tiempo aleatorio para mandar una alerta: los usuarios tendrán solo dos minutos para tomar fotos de lo que está haciendo en ese momento.

Todas las imágenes se suben a la vez, utilizando la cámara delantera y la cámara trasera. Es, por supuesto, parece ser el origen del problema que experimenta BeReal.

BeReal y sus problemas

Luego de alcanzar el primer lugar en la App Store de Apple durante tres días esta semana, los usuarios han reportado que la app deja de funcionar en el momento más importante: cuando tienen escaso tiempo para subir sus fotos.

Esto ha ocasionado que tengan que abrir y cerrar la app en múltiples ocasiones al tomar fotos con ambas cámaras. En otros casos, logran tomar las fotos pero estas demoran mucho en subir a la red social.

Cuando el usuario no aprovecha la ventana de dos minutos, la red social manda un simple mensaje: “tarde”. Es decir, tendrá que intentar al siguiente día en una hora aleatoria.

Esto podría provocar un estancamiento en el crecimiento de BeReal, pero por ahora sus usuarios parecen comprensivos.

Haciendo honor a su nombre, BeReal no incorpora filtros como Instagram o TikTok.

BeReal está sumando cada vez más usuarios. La firma Sensor Tower indica que sumó 1.7 millones de descargas nuevas en la App Store. La app también está en la Google Play Store.

BeReal, el camino hasta el éxito actual

BeReal es una red social creada en Francia por Alexis Barreyat y Romain Salzman tras recibir una inversión inicial de US$ 30 millones. Insider reporta que la compañía está cerca de reunir US$ 85 millones más en capital, valorizándola en US$ 600 millones.

BeReal empezó a hacerse popular en Francia y llegó a inicios de año a Estados Unidos gracias a su proliferación entre personas en edad universitaria.