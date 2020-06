Las acciones del policía colombiano Ángel Zúñiga se hicieron virales en las redes sociales. | Fuente: Twitter

El policía colombiano Ángel Zúñiga se hizo viral cuando se negó a desalojar a campesinos en una zona rural de Cali al considerar injusta la orden en plena cuarentena.

"Me están dando una orden para desalojar a estas personas en medio de la cuarentena. Es injusto lo que están haciendo en este momento", dice en un video compartido en Twitter que alcanzó más de 238 mil vistas.

Este Man si es una Gran Colombiano.

Mis respetos para este ejemplo de lo que debe ser un policía.#ZuñigaEstamosContigo pic.twitter.com/1uqdfmpQK3 — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) June 9, 2020

El desalojo era realizado por la alcaldía de Cali tras un fallo administrativo para recuperar el espacio público.

"No les van a dar vivienda ni reubicación, están abusando de los derechos humanos. Estamos en cuarentena. Yo sé que me van a trasladar o hacer cualquier cosa. (…) Van a dejar a esta gente desamparada en medio de la cuarentena. Yo soy policía, soy patrullero y me metí a esta profesión para defender a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos", indicó indignado. Otro video muestra cuando entrega su arma para ser aprehendido.

El policía ahora se encuentra en una estación de Policía, según informó Semana. El general Manuel Vázques Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que “los policías no pierden la humanidad, pero ante una orden legítima solo tienen un camino: el de garantizar el cumplimiento”.

En Twitter no han faltado las muestras de respaldo a Ángel Zúñiga e incluso ha recibido homenajes a su accionar.

#ZunigaEstamosContigo Hay momentos en los que se debe tomar partido y cuando nos están diciendo "quédate en casa" y a la vez haciendo desalojos, el patrullero Zúñiga hizo lo correcto. No es solo cumplir órdenes es estar con los desfavorecidos. pic.twitter.com/AAbI7OoGF7 — Se lo explico con plastilina? (@altereddie) June 9, 2020

En el Congreso de Colombia también se han impulsado iniciativas para convertirlo en un héroe nacional.

Me uno a esta condecoración que proponen en el congreso. Desde ayer el patrullero Ángel Zuñiga es un héroe nacional. No podemos permitir que lo sancionen o lo maltraten en la policía #CondecorenAZuñiga @AlexLopezMaya pic.twitter.com/iZlEc169u6 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 10, 2020

