Elon Musk enfrenta acusaciones de censura en X tras polémica por visas para inmigrantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El autoproclamado "absolutista de la libertad de expresión", Elon Musk, se encuentra en el centro de una nueva controversia después de que varias figuras conservadoras prominentes denunciaran la pérdida de sus insignias de verificación en X (anteriormente Twitter) tras criticar la postura del multimillonario sobre las visas H-1B.

La polémica estalló cuando Laura Loomer, una influyente activista de derecha, denunció haber experimentado una "censura total" después de cuestionar el apoyo de Musk a las visas H-1B, un programa que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente calificados, particularmente en el sector tecnológico.

"Musk ha eliminado mi marca de verificación azul en X porque me atreví a cuestionar su apoyo a las visas H-1B, el reemplazo de trabajadores tecnológicos estadounidenses por inmigrantes indios, y cuestioné su relación con China", publicó Loomer.

Otros conservadores, incluyendo al presidente del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York, Gavin Wax, y el presentador de InfoWars, Owen Shroyer, reportaron experiencias similares. Todos perdieron acceso a funciones premium de la plataforma, incluyendo la capacidad de monetizar su contenido.

Elon Musk en la defensa de las visas H1-B

Elon Musk, quien nació en Sudáfrica y se naturalizó estadounidense en 2002, defendió el programa H-1B argumentando que es fundamental para el éxito de empresas como SpaceX y Tesla.

"La razón por la que estoy en América, junto con muchas personas críticas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron fuerte a América, es gracias al H-1B", afirmó en X.

El multimillonario fue beneficiado por esta visa, tras violar las condiciones de su visa de estudiante para fundar su primera compañía, Zip2, en 1995. Luego se naturalizó estadounidense.

El empresario sostiene que el talento en ingeniería simplemente no existe en cantidades suficientes en Estados Unidos para satisfacer la demanda, comparando la situación con un equipo de baloncesto profesional que ficha talento internacional de alto nivel.

En respuesta a las acusaciones de censura, Musk desestimó los reclamos, especialmente los de Loomer, a quien acusó de "buscar atención". En su defensa, publicó una explicación sobre el funcionamiento del algoritmo de X: "Si más cuentas verificadas creíbles (no bots) silencian o bloquean tu cuenta en comparación con aquellos que dan 'me gusta' a tus publicaciones, tu alcance disminuirá significativamente".

La controversia surge en un momento particularmente sensible, en medio de un acalorado debate sobre la política migratoria futura bajo la presidencia electa de Donald Trump, donde los leales al MAGA denuncian la influencia de ejecutivos tecnológicos pro-inmigración como Musk.

Donald Trump, en una reciente entrevista con el New York Post, expresó su apoyo al programa H-1B, afirmando: "Tengo muchas visas H-1B en mis propiedades. He sido un creyente en el H-1B. Lo he usado muchas veces. Es un gran programa".