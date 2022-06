Un empleado de Disney en París se encuentra en medio del debate de redes sociales luego de que interrumpiera una propuesta de matrimonio en el parque de diversiones.

En las imágenes, se puede apreciar como un hombre se arrodilla y saca un anillo para “pedirle la mano” a su pareja frente a Disneyland, uno de los lugares “mágicos” para dicho acto.

Sin embargo, el empleado aparece corriendo para interrumpir la propuesta, agarrando el anillo de compromiso de la mano del sujeto para incitarlos a moverse de ahí.

Según se ve en el video, el lugar exacto, una plataforma frente al Castillo de la Bella Durmiente, estaba cercado, por lo que ningún usuario debería haber entrado.

Según la reportera de Disney Edith Gervin, un espectáculo estaba a punto de comenzar en el lugar, por lo que era necesario que nadie se encuentre allí.

Finalmente, en las imágenes, se ve como el joven trata de explicarle la situación al empleado, mientras que la gente abuchea la interrupción.

En un comentario de Reddit debajo del video ahora viral, un supuesto mejor amigo del hombre de la propuesta explicó que "una empleada había dado el permiso correspondiente para la proposición”. Asimismo, señala que su mejor amigo “luchó contra su impulso” para no golpear al empleado por arruinar “el mejor momento de su vida”.

En un comunicado a Newsweek, un portavoz de Disneyland dijo que lamentan lo mal que se manejó esta situación y se disculparon con la pareja y se ofrecieron a corregirlo.

Por supuesto, estas imágenes han dividido a los usuarios de redes sociales, con una gran cantidad de personas lamentando la situación, pero también con usuarios que defienden la postura del empleado.

He’s doing the job he’s assigned to do. It doesn’t matter what is happening up there, people aren’t supposed to be there. Period. What’s he supposed to do? Ignore it just because it’s a proposal and then get fired or written up? Not worth if for guests breaking the rules. — •leah• (@leah101015) June 4, 2022

They hopped a fence. I go 3-5 times a year there is clear signage restricting access for that platform to the Small World performers. The gentleman who interrupted them is a great guy, Javier, who has always been pleasant to my family. — Boot Lickwich (@byron_leftwich) June 3, 2022

If some shmuck grabs my engagement ring out my hands wearing bunny ears I wouldn’t be as cool as this dude — Ja$🥋🐘 (@Lebummerson) June 3, 2022