Gran polémica ha causado el caso de Susan Meachen, una literata de romance que, según ella misma ha demostrado en estos días, fingió su muerte por dos años y recientemente reapareció en redes sociales.

Meachen ‘regresó a la vida’ esta semana y anunció que realmente ‘nunca estuvo muerta’, por lo que ahora quiere recuperar su vida tal como era antes. Pero ¿qué pasó?

Un caso que no termina de convencer

Todo sucedió en un grupo de lectura con sede Tennessee. Meachen había fundado a The Ward en Facebook, donde decenas de personas compartían sus escritos y se reunían para seguir su pasión. Ella es autora de docena de libros como His Wicked Way y My Crush.

Pero todo cambió en septiembre de 2020 cuando su supuesta hija compartió una publicación en el grupo señalando que ‘Meachen se había suicidado luego de la intimidación y el acoso de los miembros de la comunidad de libros’.

El caso provocó más caos. Los fanáticos de la autora acosaron a otros pequeños literatos románticos y los acusaron de ‘matar’ a Meachen. Sus amigos recolectaron dinero para los gastos de su funeral. Trabajaron de forma gratuita para editar uno de sus trabajos inéditos para su publicación a fin de cumplir lo que se describió como el último deseo de Meachen: el lanzamiento de un último libro antes de la boda de su hija.

Su hija seguía compartiendo noticias en el grupo, pero, de la nada, ella ‘regresó a la vida’.

Estoy viva

El martes, la cuenta de Facebook de Susan Meachen se activó nuevamente y realizó una publicación.

“Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura si es correcto o no. Supongo que habrá toneladas de preguntas y mucha gente abandonará el grupo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparlos por ello. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez. Regresar a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta”, escribió la literata.

La noticia, claro está, no cayó nada bien en el grupo, la cual se ha dividido fuertemente.

"Susan Meachen fingir su propio suicidio y luego volver a navegar alegremente en línea porque 'se aburrió' es una locura exquisita", tuiteó la autora Gretchen Felker-Martin. "Los escritores de romance realmente están operando en otro plano de la realidad".

"¿Qué persona en su sano juicio finge su propia muerte durante DOS AÑOS y luego, al azar, entra en Facebook un día y simplemente dice: "¡Hola, chicos, estoy de vuelta!", escribe otro usuario.

Por el momento, la confianza ha sido quebrada y la autora tendrá un nuevo reto: convencer a sus fieles seguidores que su accionar no fue malintencionado.

