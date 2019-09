El trabajo de Branko Malaver-Vojvodic (18) destaca entre miles de videos. | Fuente: Breaktrough Junion Challenge

El adolescente limeño Branko Malaver-Vojvodic (18) ha alcanzado popularidad en Internet gracias a sus conocimientos de ciencia.



Malaver-Vojvodic participa en el concurso Breakthrough Junior Challenge como uno de los 30 finalistas elegidos de 11 mil competidores de todo el mundo.

La competencia, que brindará un premio de US$ 400 mil (US$ 250 mil en beca educativa, US$ 50 mil para el profesor de matemática o ciencia del ganador y US$ 100 en un Laboratorio) consiste en explicar de manera sencilla un concepto científico difícil. Branko, quien estudia Matemáticas en la Universidad de Ottawa, eligió la criptografía.

Si quieres apoyar a Branko, puedes reaccionar al video en este enlace de Facebook. Todos los ‘likes’, compartidos y reacciones positivas serán contabilizados.