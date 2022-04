Ibai Llanos en el spot publicitario de Pepsi. | Fuente: Twitter / Ibai

El streamer español Ibai Llanos causó controversia al señalar en un spot publicitario que los picarones son un plato típico chileno.

Casi una semana después del video publicado en su cuenta de Twitter el 13 de abril, Ibai se rectificó.

“Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile por favor soltadme el brazo no puedo más”, tuiteó el influyente streamer.

Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile por favor soltadme el brazo no puedo más. — Ibai (@IbaiLlanos) April 18, 2022

¿Qué dijo Ibai?

La publicidad de Pepsi “AGUANTE CHILE” buscaba resaltar la creatividad chilena, particularmente en la gastronomía.

Se mencionan platos conocidos en Chile como el chancho en piedra, calzones rotos y sándwich de potito, pero también a los picarones.

“Nombres de comida originales y diferentes. ¿Se atreven a más? ¿Calzones rotos? ¿PICARONES? ¿Chancho en piedra? ¿Sándwich de potito?”, indica en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

La controversia

Usuarios, principalmente peruanos no demoraron en corregir a Ibai compartiendo bibliografía y pinturas alusivas a los picarones como una comida tradicional limeña en el lejano siglo XIX.