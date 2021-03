El tatuaje empezó a deformarse con los días, imposibilitando su lectura desde los celulares. | Fuente: Instagram (@LaLiendra)

El influencer colombiano Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, ha hecho noticia luego de tatuarse en el cuello el código QR de su cuenta de Instagram para que las personas en la calle puedan seguirlo fácilmente.

'La Liendra', con más de 5.4 millones de seguidores, estrenó su tatuaje en su propio perfil, generando una gran cantidad de comentarios por su particular diseño.

Como se muestra en el video, al pasar un celular con un escáner de códigos, la pantalla redireccionaba directamente a su cuenta de Instagram, permitiéndole al usuario seguirlo más sencillamente.

Pero ya no funciona

Sin embargo, solo a los días del tatuaje, el código dejó de funcionar.

El influencer acudió a un cirujano plástico de Medellín y este le explicó que el código QR ya era irreconocible, por lo que no iba a funcionar en los móviles. "Me salió fake porque no me abre", dijo 'La Liendra'.

Por el momento, el colombiano ha cambiado la atención hacia otros temas en sus redes sociales, mientras busca una solución para el tatuaje. Una de sus ideas es realizarse otro por encima para cubrir el código defectuoso.

Además de su trabajo como creador de contenido, 'La Liendra' también ha estado en el centro de la polémica por hechos como el accidente de tránsito que protagonizó en junio del año pasado, o por organizar una gran fiesta para celebrar su cumpleaños número 21, en plena cuarentena y cerca del primer pico de la pandemia de COVID-19 en el país.

