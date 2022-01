Choco está siendo apoyado por usuarios de redes, quienes lo están convirtiendo en una celebridad. | Fuente: Composición

Un hombre en estado de indigencia conocido como Choco enterneció las redes sociales y a los usuarios de Colombia luego de volverse viral al celebrar el cumpleaños de sus mascotas en las calles de Bucaramanga.

En imágenes compartidas en Twitter y Facebook, se puede ver cómo esta persona está cantándole el 'Happy birthday’ a sus perros, quienes llevaban un sombrero de celebración, además de invitarles una torta a sus fieles amigos.

Un ser humano así, solo puede merecer lo mejor de esta vida y la otra.😔❤🧡🐕🐶 pic.twitter.com/8Ly0mAHkps — 𝕯𝖗 𝕮𝖚𝖗𝖗𝖚𝖒𝖊𝖔🦎 (@CurrumeoMD) January 8, 2022

“Son mi vida”

El Heraldo llegó a conversar con Choco, nombre con el que se conoce al indigente en las calles de Bucaramanga. Este reveló que la celebración viral fue en honor a “Shaggy”, uno de los dos perros que tiene -la otra se llama "Nena"- y que cumplía cuatro años a su lado.

“Shaggy llegó hace cuatro años a mi vida. Me lo encontré en el Parque de los Leones con una señora que me colabora con el concentrado de los perros cuando yo no tenía. Ella me prestó un collar, yo me lo traje y después llegó el dueño, me lo quitó, se lo llevó, y después el perro volvió a mí”, narra.

“La Nena significa latido de mi corazón y el Shaggy es cada respiración. Él para mí es la vida. Mis dos perros son mi vida entera. Yo renuncio a la comida con tal de que ellos estén bien. Son mi familia. Cómo no los voy a amar si son la vida mía”, expresó.

Choco, en realidad se llama José Luis y tiene 25 años. Lastimosamente, asegura que la violencia que vivía en casa lo llevó a abandonar su familia, comenzando su deambulo por las calles de Colombia.

Tras años de indigente, Choco ha dejado las adicciones y ahora encuentra en sus mascotas una esperanza de vida: también ayuda a la gente a encontrar a sus animales perdidos en la ciudad.

“Ellos van conmigo a todos lados. Me representan la luz de esperanza. Mis perros no dejo que me los maltraten y ahorita justo me encontré a un perrito que una vez rescaté. Me gusta mucho ayudar a las personas”, confiesa.

Incluso, Choco criticó las palabras del Papa Francisco, quien señaló a las personas que deciden tener mascotas por encima de bebés. “No sé por qué se indignan si una persona ama a los animales, porque son seres creados por Dios, entonces creo que se contradice”, asegura.

Está recibiendo el cariño de la gente

Tras la viralización de las imágenes, Choco está recibiendo el apoyo de las personas, quienes se están uniendo para brindarle, ropa, víveres y dinero para que pueda dejar las calles.

La comunidad llegó a ayudar a Choco, el hombre que se hizo conocido en las redes tras viralizarse un video en el que celebraba su cumpleaños junto a sus dos perros 🐕



El joven en situación de calle reside en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. #choco #colombia pic.twitter.com/pnCKw6AUnJ — AM Canal (@AM_Canal) January 10, 2022

Asimismo, muchas personas están llevando sus mascotas para que se tomen una fotografía con él.

La gente trae sus perros para que Choco se tome la foto con ellos. #Bucaramanga. #Santander. pic.twitter.com/9u4KecpOy4 — Camilo Andrés Cárdenas Garzón (@camcardenas98) January 9, 2022

Gracias a la entrega de un celular, el propio Choco ha enviado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que están apoyándolo.

Una tierna historia que está teniendo un desenlace feliz gracias al amor inconmensurable de una persona hacia sus mascotas.

