La 'vístima': Mujer que originó meme cuenta su sufrimiento por las burlas que recibe a diario

Las redes sociales pueden ser causantes de una fama efímera e impensada, pero no siempre de la manera positiva. En marzo, una humilde vendedora de flores se convirtió en el blanco de memes y burlas luego de que en una entrevista en vivo por TV dijera la palabra “vístima” en vez de víctima.

Elizabeth Ogaz fue entrevistada por la televisión chilena mientras trabajaba para que opine sobre el escándalo de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, el cual fue acusado de infidelidad y maltrato por su exesposa. Elizabeth había trabajado con la pareja con anterioridad.

Sin embargo, problemas con su dentadura postiza de la mujer no le permitieron decir que la exesposa se hacía la víctima, sino “la vístima”.

Este video se convirtió en un viral en Chile y cientos de memes inundaron las redes sociales con la frase. El más popular fue el remix creado con dichas palabras.

Para Elizabeth, esto fue el inicio del calvario. Semanas después de esta entrevista, medios chilenos se contactaron con la mujer para conocer su vida ante la gran popularidad que había obtenido con la frase. Ella contó que se siente muy mal por ser el blanco de burlas de toda internet.

“Esto para mí no es ninguna gracia. Yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras”. “Ahí va la vístima, la famosa… Yo pronuncié mal la palabra y la gente se burló de mí, incluso sacaron un reggaetón. Cuando voy caminando me cantan la canción. Esas palabras me dolieron harto”.