Madeleine McCann en una foto a sus 3 años y al lado Julia, la joven de 21 años que asegura ser ella. | Fuente: Composición

En mayo de 2007, un caso dio la vuelta al mundo. Madeleine McCann, con solo 3 años, desapareció de su cama en un centro turístico en Algarve, Portugal. Desde dicha fecha, sus padres, Kate y Gerry McCann, han buscado en todo el mundo su paradero y, 15 años después, el caso podría estar a punto de finalizarse.

Hace unos días una joven de 21 años llamada Julia Faustyna se volvió viral en redes sociales tras crear una cuenta de Instagram en la asegura ser aquella niña desaparecida y, para ello, publicó una serie de imágenes en las que se compara con sus posibles padres en sus rasgos faciales. La apuesta es alta: ahora ha pedido a los señores McCann poder realizarse una prueba de ADN.

Un caso que por fin puede tener explicación

Dentro de todos los años de búsqueda, han surgido diferentes teorías sobre el paradero de la menor. Muchos aseguraban que una posible red de pedófilos pudo haberla raptado e incluso hubo momentos en los que todas las miradas apuntaban a los propios padres.

En 2020, hubo un intento de cierre del caso cuando en Braunschweig, Alemania, la Fiscalía local llegó a la conclusión de que la niña estaba muerta tras caer en las manos de Christian Brueckner, un depredador sexual que había sido condenado por múltiples casos similares. Sin embargo, a pesar de todas las casualidades, las evidencias son pocas.

Actualmente, Julia vive con su familia en Alemania, pero siente que su entorno no le ha detallado oficialmente su infancia y su niñez. Sus preocupaciones han crecido con los últimos días y, pese a que pide a sus “padres” una prueba de ADN, nadie se lo concede.

Por lo mismo, a través de sus redes sociales ha empezado una campaña para contarle al mundo que cree que ella es Madeleine McCann.

Ella también explica que, aunque no tenga muchos recuerdos de su infancia, sí recuerda haber ido a “lugares de vacaciones con playa y edificios blancos y claros con apartamentos”, una idea algo general, pero que podría asimilarse a Algarve.

La prueba final

A través de su cuenta, Julia ha hecho un pedido claro: quiere que los padres de Madeleine se hagan una prueba de ADN con ella.

"La familia no tiene nada que perder, están dispuestos a buscar todas las pistas. Es importante que analicen todos los factores. La niña se parece, no hay duda de eso", ha informado el periódico británico 'The Daily Mirror'.

"Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”, señala el entorno de McCann.

"Tendré la posibilidad de hablar con los padres de Madeleine mañana y la prueba de ADN se realizará pronto", ha garantizado Julia.

El caso ha sido investigado de forma paralela por las autoridades portuguesas y británicas, lo que terminó torpedeando el proceso, según quienes lo siguieron de cerca. Ha protagonizado un sinfín de películas, series, documentales y libros con diferentes teorías.

