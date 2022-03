El yate se llama Lady Anastasia, un barco de 157 pies por valor estimado de $ 7.8 millones. | Fuente: YouTube

Un marinero ucraniano ha hecho noticia mundial luego de que su historia de volviera viral en redes sociales: quiso vengar a su nación intentando hundir el yate de su jefe ruso.

El suceso ocurrió en Mallorca, España, donde se encontraba el Lady Anastasia, de propiedad de Alexander Mikheev, director de Rosoboronexport, compañía que “se ocupa de los productos de defensa, incluidos, los tanques, vehículos de combate, aviones, barcos, armas y municiones”, según BBC.

“No me arrepiento”

El ucraniano Taras Ostapchuk de 55 años se desenvolvió 10 años como ingeniero del yate, pero la reciente invasión rusa a su natal Ucrania ha hecho que intente sabotearlo.

Taras abrió una válvula grande en la sala de máquinas del yate y otra válvula en otro lugar, hundiéndose parcialmente el yate mientras pedía a sus compañeros de trabajo que abandonaran el barco.

Su intento no tuvo el impacto que quiso, por lo que fue detenido por la Guardia Civil española. “No me arrepiento de nada de lo que haya hecho, y lo haría de nuevo”, dijo el ucraniano, quien señaló a su ahora exjefe como “un criminal que hace tratos con armas, y que ahora están matando a los ucranianos”.

Ostpachuk, cuentan los medios, regresó a bordo del Lady Anastasia para tratar de hundirlo y recordó a los compañeros de trabajo en el yate que también eran ucranianos. Les dijo que los misiles que destruyeron los edificios de apartamentos en Kiev podrían haber sido suministrados por su jefe. También les dijo a los compañeros que asumiría toda responsabilidad por el acto.

Ostapchuk negó que quisiera hacer daño físico a su viejo jefe, afirmando que solo deseaba dañar su propiedad

“¿Por qué necesitaría un trabajo, si no tengo mi país? Sí, es cierto, tuve un buen trabajo como ingeniero jefe en el barco y un buen salario, pero lucharé por mi país. He perdido mi trabajo, pero eso no es un problema. No perderé mi país. No soy un héroe, soy un hombre de mediana edad que tiene mucha experiencia mecánica. Nunca me he planteado luchar, pero lo haré si es necesario. ¿Por qué no?”, señaló el ucraniano a Última Hora.

Tras pagar su fianza, el ucraniano fue puesto en libertad y ya se encuentra en su país de origen donde se enlistará voluntariamente para defender a su patria.

