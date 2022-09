Las cuentas de Pornhub ya no regresarán a Instagram. | Fuente: Unsplash

La compañía de redes sociales Meta ha eliminado la cuenta de Pornhub, una de las empresas pornográficas más grandes del mundo. Por días, la empresa intentó recuperarla, pero pronto descubriría que es un veto permanente.

"Hemos deshabilitado permanentemente esta cuenta de Instagram por violar repetidamente nuestras políticas", dijo un portavoz de Meta en un comunicado a Mashable. La decisión ha causado un nuevo enfrentamiento entre ambas empresas.

¿Qué provocó este duelo entre las empresas?

La cuenta de Instagram de Pornhub tenía más de 10 años en el momento de su desaparición, durante la cual acumuló un historial de advertencias y suspensiones. Precisamente por ello, la compañía pensaba que era nuevamente una suspensión debido a sus fotografías y videos “subidos de tono”.

Hasta la fecha, más allá de las confirmación de su eliminación, no existe un pronunciamiento específico por parte de Instagram sobre por qué eliminó la cuenta en esta oportunidad.

No obstante, Pornhub atraviesa por un escrutinio severo a raíz de las acusaciones de pornografía infantil y material con personas que no dieron su consentimiento para aparecer en él. Para Dawn Hawkins, CEO del Centro Nacional de Explotación Sexual en Estados Unidos, “Instagram puede haberla eliminado para no dar a entender que apoya su contenido”.

"Es tiempo de que todas las entidades corporativas sigan su ejemplo", mencionó a Variety.

Pornhub emite una carta

En una carta firmada por personalidades del entretenimiento para adultos, Pornhub acusó a Instagram de “aplicación discriminatoria e hipócrita con sus propios Términos y Condiciones”.

También pidió a la app que brinde una explicación y orientación sobre por qué las cuentas de las trabajadoras sexuales se eliminan con frecuencia, alegando que el contenido real publicado no viola ninguna de las políticas de la plataforma.

“Exigimos que Instagram termine de inmediato con toda discriminación hacia aquellos involucrados en la industria para adultos”, escribió. "Esto significa brindar total transparencia y explicaciones claras para cualquier cuenta suspendida o prohibida, poner fin a las prácticas de prohibición en la sombra y restablecer de inmediato todas las cuentas, incluida Pornhub, que no hayan violado ninguno de los Términos y políticas de Instagram".

