Metallica es una de las bandas más importantes del heavy metal y, probablemente, la más representativa del género junto a Iron Maiden. Por ello, un aficionado a la música de esta icónica alineación identificado con el apodo One Hacker Band utilizó sus conocimientos tecnológicos para modificar una guitarra, un bajo y una batería con partes robóticas para programarlos con el objetivo de que sean capaces de tocar canciones tanto de esta banda como de algunas otras bastante famosas.

Sin embargo, pese a contar con tecnología de avanzada y saber aplicarla, los robots que el usuario diseñó aún no pueden emular correctamente la técnica de punteo de James Hetfield, cofundador, frontman y guitarrista rítmico de Metallica, debido a la precisión de su mano derecha dominante. Pese a que la tendencia usualmente dicta lo contrario, la máquina no pudo superar al humano en esta oportunidad.

La tecnología aún no puede superar a un guitarrista veterano

Si bien el hecho de que One Hacker Band pueda prácticamente montar una banda completa para que los instrumentos se toquen de forma automática es bastante impresionante, lo cierto es que las habilidades de Hetfield en la guitarra rítmica aún no pueden ser replicadas del todo. En un clip compartido a través de su cuenta en TikTok, el usuario reconoce que las técnicas de pulsación con la palma de la mano de su invento “aún son torpes, pero están mejorando”.

La canción elegida para demostrar las bondades de su banda musical automatizada fue “Enter Sandman” y, como se puede apreciar en el video compartido, la sección rítmica suena bastante bien a excepción de la guitarra que si bien logra tocar las notas correctamente, el sonido no es igual ya que carece de la técnica palm mute que abunda en el hard rock y el heavy metal.

Dado que el One Hacker Band seguirá desarrollando a sus robots, no sería descabellado pensar que, en algún momento, consiga una forma de replicar el sonido característico de la guitarra de Hetfield en este tema. Sin embargo, por ahora, el frontman de Metallica sigue estando en la delantera.

Un impresionante despliegue de ingeniería

Pese a que su interpretación de “Enter Sandman” todavía deja mucho que desear, los resultados que One Hacker Band ha obtenido en otros temas musicales son impresionantes. Según lo que indica el usuario, no todos los instrumentos están equipados con un accesorio robótico, lo que quiere decir que necesitan afinaciones únicas para poder funcionar con las capacidades limitadas de la configuración. Por ejemplo, en un video se puede apreciar cómo el bajo robótico responde a órdenes de voz para tocar.

Como bien mencionamos, One Hacker Band también utiliza su banda robótica para hacer covers a canciones de otras bandas como “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana y “Eye of the Tiger” de Survivor, por mencionar solo algunos.

