Los representantes de los 16 países participantes y sus enfrentamientos

Los países participantes y sus respectivos representantes son los siguientes:

Perú - Francesco de la Cruz

España - Miguel Imbroda

Argentina - Lautaro Maqueda

Colombia - Jorge Alba

México - Gerardo Nocedal

Chile - Gabriela Amaro

Brasil - Claudio Lassance

Estados Unidos - Meester Keem

Canadá - Dreads

Reino Unido - Callum Knight

Alemania - Kim-Vanessa Woinowski

Países Bajos - Dion Brouwer

Italia - Giuseppe Romano

Francia - Clément Dumnais

Portugal - Gustavo Cardoso

Turquía - Ogeday Girisken

Tras el sorteo, se decidieron que los enfrentamientos entre los representantes de los países participantes serán los siguientes:

Llave A

Chile vs. Alemania

Brasil vs. Reino Unido

Canadá vs. Perú

Argentina vs. México

Llave B

Turquía vs. Países Bajos

España vs. Colombia

Italia vs. Portugal

Francia vs. Estados Unidos

MUNDIAL DE GLOBOS 2022.



MAÑANA A LAS 19:30 SE LIA. pic.twitter.com/LYlRSGgNWE — Ibai (@IbaiLlanos) October 26, 2022

¿En qué consiste el Mundial de Globos 2022?

La primera edición del Mundial de Globos realizada en 2021 logró convertirse en una de los eventos virales más vistos en todo Internet. Esta competencia fue vista por más de 8 millones de usuarios en el mundo, con un “minuto de oro” de 632.494 espectadores. Este año, el torneo reunirá a 16 países en contraposición a los 32 de su antecesor pero será retransmitido en 8 idiomas diferentes por Twitch y contará con 50 populares streamers para su cobertura.

Las reglas del Mundial de Globos son bastante sencillas, pero es importante tenerlas claras para entender las partidas que se disputarán. El objetivo es que el globo no toque el suelo en el turno del jugador. Para ello, los participantes podrán tocarlo o golpearlo para mantenerlo en el aire pero no pueden cogerlo de alguna forma ya que esto supone una infracción.

En la ronda de Globo de Oro, los jugadores no podrán tocar el globo con la mano y deberán hacerlo con cualquier otra parte del cuerpo. Es importante precisar que el escenario de cada partida estará lleno de obstáculos como muebles o hasta autos y mientras que se mantenga en estos y no caiga al piso, seguirá en juego. No obstante, los jugadores solo podrán tocar el globo una sola vez por turno.

Finalmente, la regla más compleja de todas es la siguiente: "en el supuesto que el globo se encuentre a una distancia respecto al suelo de menos de un metro antes del impacto, el jugador deberá elevarlo como mínimo un metro respecto al suelo".

¿Qué es la #BalloonWorldCup?



El mundial de ESTO:pic.twitter.com/yAY5x6afcu — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) September 26, 2021

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.