El Mundial de Globos 2022 ya inició con sus semifinales y estos fueron los resultados de la segunda fase. | Fuente: Balloon World Cup

La segunda ronda del Mundial de Globos 2022. campeonato organizado por el streamer español Ibai Llanos y Gerard Piqué, ha avanzado a las semifinales tras algunas de las mejores partidas del evento en los cuartos de final. Los cuatro países que lograron alzarse con la victoria en sus respectivos duelos ya están listos para luchar por el título en una nueva etapa que promete romper esquemas en lo que a niveles de audiencia se refiere.

Mediante su canal de Twitch, Ibai Llanos y su cúpula de streamers/influencers narraron las emocionantes partidas de esta nueva fase en la que la polémica volvió a apoderarse de la transmisión, debido a una serie de polémicas decisiones por parte de los árbitros, tanto del que estuvo dentro de la “jaula de cristal” como de los que estaban sentados en el VAR.

Así fueron las partidas de cuartos de final

En el primer duelo, se enfrentaron Alemania y Brasil, un encuentro que sacó chispas por el precedente de estos países en el fútbol. Pese a que se mantuvieron a un nivel bastante similar, la representante alemana Vanessa Klein no pudo vencer a Claudio Lassance quien definió el parejo marcador con un 2 a 1.

Luego siguió el enfrentamiento entre Canadá y Argentina. Monte Doebel-Hickok, el representante canadiense que se encargó de eliminar al anterior campeón del mundo -el peruano Francesco de la Cruz-, cayó vencido en un 2 a 1 sumamente emocionante contra Lautaro Maqueda.

Tras esto, llegó el partido más polémico de la fase: Países Bajos vs. España. Evidentemente, el representante local tuvo el total apoyo de Ibai y de la mayoría de los presentes en el evento. El nivel del español Miguel Embroda quedó plasmado en dos jugadas espectaculares que no estuvieron libres de controversia por las decisiones del VAR. No obstante, el neerlandés Dion de Brouwer terminó siendo eliminado.

Para finalizar, Portugal y Francia se enfrentaron en la última partida de la fase. El representante francés Clément Dumnais se impuso ante el portugués Gustavo Cardoso en un encuentro que sacó de quicio a Rafa Guerrero, ex árbitro de la FIFA que está a cargo de la regulación de las partidas.

🇪🇸¡ESPAÑITA A SEMIS! 🇪🇸



Miguel imbroda derrota a Dion De Brouwer y se asegura el paso a semifinales de la #BWC22 pic.twitter.com/y9OJwIysZl — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) October 27, 2022

Campeonato Mundial de Globos 2022: así son los partidos de las semifinales

Tras la segunda etapa y cuatro partidos emocionantes encuentros disputados, las semifinales serán las siguientes:

Brasil– Argentina

España– Francia

¡Solo quedan 4 países!



🇧🇷🆚🇦🇷

🇪🇸🆚🇫🇷



No te pierdas las semifinales de la Balloon World Cup en vivo por https://t.co/OUGcWfcXkA 🍿#BWC22 — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) October 27, 2022

