Francesco de la Cruz, representante de Perú, fue eliminado del Mundial de Globos 2022 tras perder 3 a 0 contra Dreads, el representante de Canadá. | Fuente: Twitter

El Mundial de Globos 2022 ya inició y los países participantes están disputando encuentros de infarto en los octavos de final. Lamentablemente, Francesco de la Cruz, representante de Perú en este multitudinario evento organizado por el streamer español Ibai Llanos y el jugador de fútbol Gerard Piqué, fue eliminado tras perder 3 a 0 contra “Dreads”, el representante de Canadá.

Pese a que De la Cruz se alzó con el campeonato en la edición pasada del torneo, su participación no dio buenos resultados este año ya que no pudo pasar de la primera ronda y terminó derrotado ante su fuerte rival. Unos minutos antes del inicio del Balloon World Cup, el representante peruano indicó que estaba participando con una dolencia, la cual terminó empeorando tras una riesgosa jugando que lo obligó a salir de la “jaula de cristal”.

Himno nacional peruano en la entrada de Francesco de la Cruz en el Mundial de Globos 2022. | Fuente: Twitch/Ibai

Perú cayó ante Canadá y el representante quedó lesionado

Si bien inició con un rendimiento favorable, De la Cruz no pudo igualar la destreza de su atlético rival quien comenzó a tomar la delantera tras una jugada un tanto polémica que requirió la atención del VAR y hasta del mismo Ibai. El segundo punto de Canadá fue marcado tras un peligroso movimiento del representante de Perú quien intentó alcanzar el globo desesperadamente antes de que tocara el piso.

Con el marcador y el tiempo restante en contra, De la Cruz intentó una jugada para saltar sobre la mesa -uno de los obstáculos del escenario- y tocar el globo antes de tener un punto más en contra. Sin embargo, el jugador chocó con la mesa y terminó en el piso, muy adolorido y hasta con una herida en el rostro.

Lamentablemente, De la Cruz tuvo que salir de la “jaula de cristal” por su lesión y el representante canadiense se alzó con la victoria. De este modo, Perú quedó eliminado del Mundial de Globos 2022.

Última jugada del Perú vs. Canadá que terminó con la lesión de Francesco de la Cruz. | Fuente: Twitch/Ibai

¿Cómo ver en vivo el Mundial de Globos 2022?

Como bien mencionamos, las partidas del Mundial de Globos 2022 se llevarán a cabo el jueves 27 de octubre. El evento arranca desde las 19:30 según el horario de Portaventura, España, lugar en donde se organiza. Estos son los horarios para Perú y el resto de países que participan en el torneo:

Perú: 12:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Chile: 14:30 horas

Brasil: 14:30 horas

Colombia: 12:30 horas

Francia: 19:30 horas

Italia: 19:30 horas

Reino Unido: 18:30 horas

México: 12:30 horas

Países Bajos: 19:30 horas

Portugal: 18:30 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): 13:30 horas

Las partidas podrán verse desde el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch al que puedes acceder desde el siguiente enlace.

¿En qué consiste el Mundial de Globos 2022?

La primera edición del Mundial de Globos realizada en 2021 logró convertirse en una de los eventos virales más vistos en todo Internet. Esta competencia fue vista por más de 8 millones de usuarios en el mundo, con un “minuto de oro” de 632.494 espectadores. Este año, el torneo reunirá a 16 países en contraposición a los 32 de su antecesor pero será retransmitido en 8 idiomas diferentes por Twitch y contará con 50 populares streamers para su cobertura.

Las reglas del Mundial de Globos son bastante sencillas, pero es importante tenerlas claras para entender las partidas que se disputarán. El objetivo es que el globo no toque el suelo en el turno del jugador. Para ello, los participantes podrán tocarlo o golpearlo para mantenerlo en el aire pero no pueden cogerlo de alguna forma ya que esto supone una infracción.

En la ronda de Globo de Oro, los jugadores no podrán tocar el globo con la mano y deberán hacerlo con cualquier otra parte del cuerpo. Es importante precisar que el escenario de cada partida estará lleno de obstáculos como muebles o hasta autos y mientras que se mantenga en estos y no caiga al piso, seguirá en juego. No obstante, los jugadores solo podrán tocar el globo una sola vez por turno.

Finalmente, la regla más compleja de todas es la siguiente: "en el supuesto que el globo se encuentre a una distancia respecto al suelo de menos de un metro antes del impacto, el jugador deberá elevarlo como mínimo un metro respecto al suelo".

