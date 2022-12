El músico se encuentra molesto por los insultos que recibe en su cuenta de Twitter. | Fuente: Composición

Un usuario llamado Pedro Castillo ha expresado su molestia en Twitter por ser confundido con el vacado presidente de Perú.

A través de un tuit, el artista venezolano expresó su indignación debido a la gran cantidad de insultos que está recibiendo por usuarios peruanos descontentos con la coyuntura política en nuestro país.

“¡Será que el Sr Musk puede hacerle entender a los peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de tuiteros peruanos. Lamentable”, escribió.

Será que el Sr Musk puede hacerle entender a los Peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de twitteros Peruanos. Lamentable. — Pedro Castillo (@pedrocastillo) December 7, 2022

¿Quién es el usuario confundido con Pedro Castillo?

Pedro Castillo, artista, es un músico que nació en Cuba, pero que por la revolución organizada por Fidel Castro, sus padres llevaron a Venezuela a solo 30 días de su nacimiento.

El artista y compositor lleva más de 25 años de carrera, tocando como solista y con agrupaciones como ‘Tempano’, ‘PP’s’ y ‘Aditus’.

Curiosamente, él ya ha pasado por esta confusión meses atrás, precisamente en septiembre de 2021.

“Amigos peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. No”, señaló.

Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru. Noooooooooooooooooooooooooo — Pedro Castillo (@pedrocastillo) September 30, 2021

No es el primer caso

Otro caso de homonimia con presidente ocurrió en 2016, cuando un neerlandés llamado Peter-Paul Koch fue confundido con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“Dios, espero que las elecciones peruanas se acaben rápido. Me estoy cansando de la gente que cree que soy un candidato”, manifestó Peter-Paul Koch, cansado de que los usuarios de Twitter lo etiqueten cuando quieran referirse a PKK, cuya cuenta en dicha red social en verdad es ‘@ppkamigo’.

