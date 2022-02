OnlyFans | Fuente: OnlyFans

Es común que la gente decida comprar una subscripción en Onlyfans, pero luego de entrar en la red social y ver un poco el contenido, simplemente se aburren o desde el principio no les gusta porque no era lo que imaginaban. Tal cual como el resto de las plataformas en las que se hace contenido, es normal no estar satisfecho con lo que están haciendo los creadores, por suerte la subscripción y renovación automática se pueden cancelar.

A continuación te diremos paso a paso cómo cancelar la subscripción a Onlyfans y eliminar la cuenta, también mencionaremos algunos datos que te pueden ser útiles si usas el servicio.

¿Quieres cancelar tu subscripción de Onlyfans? Sigue estos sencillos pasos

Lo primero que debes hacer es entrar a la página de Onlyfans , ingresa tu correo electrónico y contraseña para acceder a tu cuenta.

, ingresa tu correo electrónico y contraseña para acceder a tu cuenta. Una vez dentro, dirígete al buscador y coloca el nombre de la cuenta a la que ya no quieres pagar la subscripción.

Paso seguido, cuando estés en la cuenta, ve al botón de 'Renovar automáticamente' y dale clic en 'apagarlo'.

Después, Onlyfans te preguntará el motivo por el que deseas cancelar la subscripción, marca el de tu preferencia.

te preguntará el motivo por el que deseas cancelar la subscripción, marca el de tu preferencia. Por último, escoge si deseas solo deshabilitar la factura o también dejar de seguir la cuenta.

¿Qué pasa si eliminas tu cuenta en Onlyfans?

Quizá ya no te llama la atención nada de lo que se publica en Onlyfans y deseas eliminar tu cuenta, si este es el caso, debes tener en cuenta que todas las subscripciones se van a eliminar, además, cualquier dato la plataforma también la va a borrar.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.