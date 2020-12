La sesión de chat por la que pagan los seguidores de algunas cuentas de OnlyFans son tercerizadas. | Fuente: Unsplash

OnlyFans no solo tiene a personalidades que ofrecen contenido erótico a sus seguidores, muchos influencers de YouTube, Instagram y TikTok han dado el salto para vender “conversaciones” con sus seguidores.

Business Insider ha encontrado que muchos de los influencers en realidad pagan a otras personas para interactuar con seguidores que pagan por el “honor”.

Usualmente los usuarios gratuitos deben de pagar una propina, mínimo US$ 5, para mandar un mensaje y una “conversación ilimitada” para usuarios VIP puede costar entre US$ 100 y US$ 200.

“Es un secreto que no quiere ser discutido abiertamente, porque si los fans se enteran se sentirán traicionados y dejarán de pagar”, dijeron fuentes de la industria al medio.

Business Insider recalca que se esta es una práctica más común entre los influencers y no entre las cuentas que ofrecen fotos y videos eróticas a sus seguidores.

